– I en ny region vil den gamle grensen viskes vekk rent formelt, slik at det er fullt mulig å bygge nye konstellasjoner

leder

I går ble det klart at Finnmark fylkesting bidrar med skarpe hoder til en fellesnemnd, som kan legge premissene for et lykkelig ekteskap med Troms. Etter at mye tid er skuslet vekk på krangel og omkamper, haster det med å komme fram til gode, omforente løsninger.

Mandag går startskuddet for nemndas arbeid – og vi håper representantene som er valgt ut bruker energien på den nye regionen, ikke gammel irritasjon og mistenkeliggjøring. Det er forståelig at mange er skuffet og ønsker en rettslig avklaring, men i lang tid har det vært nokså opplagt at dette ikke vil være konstruktivt, spesielt i lys av at flere stortingsvedtak har konfirmert det som er en nasjonal reform.

Når Arbeiderpartiets ledelse også har klargjort at det ikke ligger an til en omkamp, er vi ikke overrasket av at styret i fylkespartiet kom til sans og samling i en betent strid. Da drar man med seg en del bagasje, men kunsten for gode politikere er å forholde seg til demokratiske beslutninger og jobbe for folket.

Det aller viktigste blir nå å skape en fylkeskommune som tilbyr folk og næringsliv gode tjenester, samtidig som man gjør alvor av løftene om flere desentraliserte tjenester. I debatten har det blitt mye filologi og lite fokus på mulighetsrommet og innholdet i det en region skal ivareta. Vi står fast på at prosessen burde vært annerledes, men ryddige avklaringer i forkant av beslutninger. Involvering er ofte den beste medisinen for å skape dialog.

Vi tror det er fullt mulig å slå sammen to fylkeskommuner, uten at det går ut over den sterke fellesidentiteten finnmarkingene har. I virkelighetens verden er det ikke fylkeskommunen som binder sammen folk i Finnmark, men det er natur, tradisjoner, næring, kultur og hverdagslivet. Hvis det er en ting vi er sikker på når fylkeskommunene er slått sammen, så er det at hverdagen går videre.

Vi tror regionen er mer robust når det kommer til kompetanse og tjenester, mens det er temmelig opplagt at det regionale leddet ikke vil ha den samme nærheten til demokratiske beslutninger. Løsningen kan være å gi mer makt og myndighet til kommunene, som er tettere på oss alle.

Videre håper vi at 19+19 i fylkesnemnda er et signal om likeverd og jevnbyrdighet. Kjøttvekta vil være en del av det demokratiske bildet, slik det også har vært i Finnmark fylkesting, men vi håper på raushet når ting skal settes sammen. I en ny region vil også den gamle grensen viskes vekk rent formelt, slik at det er fullt mulig å bygge nye konstellasjoner.

Hvis bysentra blir for toneangivende, er det ingenting i veien for at man i Skjervøy, Honningsvåg og Vadsø finner ut at tiden er inne for å samles om kandidater. Politisk kløkt og samarbeid går aldri av moten, heller ikke når man skal velge stortingsrepresentanter.