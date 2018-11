leder

Etter tre år med planer og forberedelser endte den bebudete Amfi-utvidelsen for 225 millioner kroner i skuffa. Det sier oss at prosessen og dialogen enten har vært dårlig eller gått i stå – og at det er gode grunner til å starte opp igjen med blanke ark.

Kommunestyret valgte da også å oppheve sitt juni-vedtak sist mandag, riktig nok mot 13 stemmer og et nokså giftig ordskifte. Av og til får vi et inntrykk at av politisk markeringsbehov trumfer Altas beste. Enhver sak behøver ikke å ende opp med dissens og votering som etterlater inntrykk av den totale splittelse.

Vi har ikke vært flue på veggen i dialogen, men vi synes det er mer enn merkelig at Alta kommune og utbyggeren etter så lang tid ikke klarer å komme fram til omforente løsninger, i en verden der alle må gi og ta. Amfi-kjeden må som alle andre regne med at planmyndighetene har sine regler og krav, blant annet for å unngå konkurransevridning, men vi har trøbbel med å se at uenigheten var uoverstigelig i dette tilfellet.

I samtaler med en profesjonell eiendomsutvikler, som opererer i en bråte med kommuner, burde det være mulig å finne gode praktiske løsninger, uten å gå i vranglås. I det minste må det være politisk vilje til å justere kursen når den hele endte på viddene – og at man risikerer at sentrumsutvikling i realiteten blir til bråstopp. Akkurat nå behøver Alta investeringslyst, blant annet på grunn av at prosjekter legges på is og at leiemarkedet er knusktørt. Hvis det i tillegg ligger an til at leilighetsbygging på toppen innfris, er vi innenfor når det gjeldet ønsket om å bygge byen innover.

Når rådmann Bjørn-Atle Hansen overfor kommunestyret mer enn antyder at prosessen ble uoversiktlig på grunn av mange og usammenhengende innspill, spesielt i sluttfasen, bør det være en god idé å starte på ny frisk.

Vi skjønner ikke motviljen mot å sende saken til administrasjonen, få en ny kartlegging og gjøre vurderinger med nye øyne. Det betyr ikke at man legger seg flat, men ser nærmere på om dialog faktisk fungerer. Når saken fremmes på nytt vil politikere fortsatt ha anledning til å sette foten ned.