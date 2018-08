– Gratulerer med ti spennende år, Ávvir

leder

Den samiske avisa Ávvir feirer i dag sitt 10-årsjubileum i Kautokeino. Det har de god grunn til.

Anført av redaktør Kari Lisbeth Hermansen har de ansatte stått på gjennom mange år for å skape et solid redaksjonelt produkt, som tar pulsen på det samiske samfunn og sørger for at mediebrukere har et reelt alternativ til NRK Sapmi på eget språk.

Etter vår mening er avisproduksjon på samisk ett av de beste og mest effektive tiltakene for å bevare og utvikle nordsamisk språk. Et levende språk må tas i bruk, hver eneste dag. Da kan vi ikke tenke oss noe mer relevant enn en dagsavis som speiler det samiske samfunn, på godt og vondt. Å skape debatt og meningsbrytning hører med til samfunnsoppdraget og bidrar til demokratisk vitalisering.

Ekstra viktig har det vært å utvikle en digital samisk plattform for nyheter, debatt, underholdning og informasjon. Å få med seg nye generasjoner blir ekstremt viktig. Det handler om å pleie et språk som i mange år har vært truet – og samtidig tilpasse det en ny virkelighet for de unge. Sosiale medier og det norske, svenske og finske nyhetsbildet kan sikkert oppfattes som sterke konkurrenter, men det kan også være slik at mangfold er en styrke for brukerne.

For Mediehuset Altaposten er 10-åringen noe mer enn et kort og flyktig eierskap. Eventyret startet i realiteten i 1995 med forløperen Assu, men et fornuftsekteskap med Min Aigi og andre framsynte eiere, gjorde at Ávvir så dagens lys. Politisk mot og vilje gjorde at man for 10 år siden kunne øke volum og frekvens på samisk.

I hele perioden har Mediehuset Altaposten skjøttet daglig ledelse og vært en nær støttespiller, simpelthen fordi vi mener at et mediehus i Finnmark egner seg som en profesjonell og langsiktig eier. Vi vet hvor viktig avisa er som samfunnsbygger – og vi håper at politikere, næringsliv og folk flest ser dette poenget.

Da handler det om å bruke avisa aktivt som arena for debatt og utvikling. Noe så enkelt som å oversette et leserinnlegg til samisk kan være et viktig bidrag. I et oppjaget klipp og lim-samfunn må en samisk avis hver eneste dag være tro mot sitt språk og sine lesere. Det finnes ingen snarveier.

For oss i Mediehuset Altaposten har dette engasjementet gitt næring til flere viktig initiativ. Altaposten er i dag majoritetseier av den kvenske avisa Ruijan Kaiku og har i mange år vært en støttespiller for den russiske avisa Dvazhsdy Dva, blant annet i form av trykkeriutstyr. Dette gir en dypere mening for et avishus som er levende opptatt av ytringsfrihet.

Vi er derfor en stolt medeier av jubilanten Ávvir og vil benytte anledningen til å gratulere med ti spennende år. Det kommer garantert flere.