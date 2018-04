– Vi er opptatt av at vekstmotoren i Finnmark skal få rammebetingelser som gjør at kommunen kan løfte regionen

leder

Etter vår mening har Fefo på vegne av felleskapet gode muligheter til å være en utviklingsrettet aktør, som med sine muskler kan bidra til vekst og utvikling i hele Finnmark. Spørsmålet er om det trengs ulike løsninger for ulike deler av Finnmark. For eksempel kan det tenkes at vekstmotoren Alta behøver en annen strategi enn småkommuner som kjemper for å unngå fraflytting.

Alta kommune og Fefo har hatt sine fighter siden etableringen i 2006. Nå blir det imidlertid mer alvor. Partene har havnet i en konflikt knyttet til utviklingen av Alta, og da med utviklingen av Skillemo industrilområde hvor partene står steilt mot hverandre. Det er en sak som har gått så langt at den havner i retten. I løpet av høsten må Alta Tingrett ta stilling til om kommunen kan ekspropriere området, det vil si kreve å få kjøpt eiendomsretten. Fefo avviser dette og har i stedet tilbudt en avtale som gir det de mener er full disposisjonsrett for kommunen, men at de skal kunne kreve festeavgift for tomtene hos bedriftene som etablerer seg her.

Det er hovedstridsspørsmålet som tingretten må ta stilling til. Deretter, dersom kommunen får ekspropriere området fra Fefo, må fastsette salgssummen ut fra et skjønn. Så langt spriker det kommunen vil tilby – og det Fefo krever med rundt 100 millioner kroner.

Det er juristenes bord. Vi er mest opptatt av at vekstmotoren i Finnmark skal få rammebetingelser som gjør at kommunen kan løfte regionen inn vekst og utvikling, og ikke bli et offer for stagnasjon som dessverre er en realitet for store deler av fylket. Skal det skje kan ikke Fefo stå steilt på sin strategi om at de kun skal feste vekk areal, slik at de kan eie og ha inntekter i et evighetsperspektiv. Dernest må Fefo bli en aktør i henhold til formålsparagraf om å legge til rette for utvikling. I dag er prispolitikk i kombinasjon med feste-strategien blitt en bremse for utviklingen av Alta.

Dette gjelder ikke først og fremst med tanke på næringsareal. Her har Alta kommune selv dårlige kort, etter å ha skrudd festeprisene opp på et nivå som har fått næringslivet til å rygge. For Alta kommune gjenstår det å vise at tilrettelegging av næringsareal skjer etttter selvkostprinsippet, og ikke er en melkeku for en presset kommuneøkonomi. Vi er langt mer bekymret for at Fefo som en dominerende grunneier og politikerne i Alta kommune, ikke snakker sammen hvordan de kan ta et felles skippertak for å øke tilgangen på boligtomter. I et samarbeid bør Fefo og Alta kommune kunne tilby tomter til fornuftig selvkostpris, det vil si langt under millionen som er nivået på dagens boligtomter i Alta. Og da snakker vi selvsagt om selveiertomter hvor førstegangsetablererne ikke flås av rådyre festeavgifter.