Advarsler vi bør lytte til

leder

Opptakten til påsken har vært alt annet enn fredfull. Store snømengder og vanskelige værhold har gitt ekstrem skredfare og vanskelige kjøreforhold i Finnmark.

Da er det ikke uten grunn at vi pepres med advarsler og anmodninger om å ta forholdsregler i forbindelse med utfarten, både i veinettet og der naturgitte feller ligger i kø, enten man kjører med scooter eller går på ski. Det er anmodninger vi bør ta på stort alvor, enten det er på egne vegne, eller profesjonelle og frivillige krefter som er beredt til å rykke ut i all slags vær.

Senest fredag var operasjonsansvarlig alt annet enn imponert da en savnet person ikke hadde informert omgivelsene om sine bevegelser. Resultatene er gjerne at både Politiet, Røde kors, lavinehunder og Sivilforsvaret er på farta, genuint opptatt av å hjelpe når minutter kan bli avgjørende.

Det er et velsmurt apparat vi bør ha stor respekt for. Det er få ting som imponerer oss mer enn den vellykkede redningsaksjonen på Vestfjellet tidligere i vinter, der det viste seg at liv og helbred sto på spill, selv for fjellvante turfolk. Det er da kunnskap og stå-på-vilje blir helt avgjørende.

Ønsket er naturligvis at hjelpeapparatet blir kontaktet av folk som nærer reell frykt i en krisesituasjon, men appellen må være at vi ikke setter oss selv eller andre i fare, uten å framvise nødvendig respekt og varsomhet for kreftene som gjerne utløses i fjellsider og på vidder når været låser seg. God og oppdatert informasjon får vi eksempelvis på varsom.no, yr.no og vegvesenets veimeldinger. Ellers er fjellvettreglene og sunn fornuft fortsatt viktig å ha med seg på tur.

Vi er spesielt imponert over frivillige mannskaper som bruker påska til å være i beredskap. for eksempel redningskorpset til sjøs eller Røde kors hjelpekorps på utfartsstedene. Det kan handle om små og store hendelser på fjellet, enten det trengs plaster til gnagsår eller alvorlige nødmeldinger som krever resolutt handling. Vi glemmer ikke alle de som er «på» for fellesskapet, for eksempel de som i mange år har styrt informasjonssentralen til Røde kors i Kjøllefjord gjennom hele påska.

I dagens avis forteller vi om de som bruker årevis på å trene opp lavinehunder til «skarpe» oppdrag, folk som er dedikert til samspill mellom dyr og mennesker. For å hjelpe og være best tenkelig skodd for å assistere medmennesker i nød. Vårt bidrag kan være å ta på alvor anmodningene om å bruke sikkerhetsutstyr og ta hensyn til den uforutsigbare naturen – finnmarksnaturen som i løpet av minutter kan gå fra å være i perlehumør til rent raseri.

Vi ønsker våre lesere og alle andre en god og trygg påskehøytid. Hvis sola uteblir, kan man for eksempel legge fra seg mobilen og pleie den gode samtalen.