Hjerte for kultur

kommentar

Konserter skal aller helst oppleves sammen med andre, med en eim av svette i lokalet, en kald en i neven, et plekter som glipper og en uendelig diskusjon om artisten hadde fortjent bedre lyd.

La oss kalle det musikalsk anti-pasta, den autentiske verden som ikke kan tvinges inn i en oppskrift. I et sterilt studio, der hver eneste detalj og akkord er finstemt for kresne ører. Konserter live er verdens mest åpenbare arena for ubekymret dråpe-smitte, rent bortsett fra der man rent faktisk utveksler smaker.

Likevel; god musikk har det fellestrekket at det appellerer til følelser. Til hjertet, uavhengig av presentasjon, image og innpakning. I stresslessen har vi i på rekke og rad kunnet følge Petter Carlsen, SlinCraze og Hallgeir Pedersen på VALY sessions, mens den rutinerte duoen Bjørn Conrad Berg og Kjetil Linnes gjorde det på grensen til «hjemmekoselig» på Kronstad sist lørdag.

I den digitale verden har det flommet av følelser både i form av kjærlighetssanger, vakre harmonier og artister som leverer varene på ydmykt vis, glad for at de tross alt kan møte et publikum. Følelsene er i høyeste grad gjensidige, det flommer av virtuelle musikalsk kyss og knallrøde hjerter, slik bare mobilgigantene kan få dem til å skinne.

Det kommer skriftlige fraser som hadde vokst i kjeften under normale omstendigheter, men av en eller annen grunn fungerer disse kjærlighetserklæringene akkurat nå. Å synge på balkongen er ikke vår greie, i hvert fall ikke uten av vi blir kritthvit og våt, men vi har hjerte for hverandre når det teller.

Det er ekte og genuint. Vi vil fortelle at vi er der for våre skalder, enten det er i form av en rause vipps eller vedbale beskjeder. «Vi er her, du er ikke glemt».

Vi var der, fordi vi bryr oss, men også fordi musikk limer oss sammen. Selv om vi er en meter eller to på betryggende avstand...

Av Rolf Edmund Lund