Kampen om Nordkapp

Hvem skal styre hva som skjer ute på Nordkapp-platået, og hvem skal høste inntekter og positive ringvirkninger?

Det selvfølgelige svaret ville være lokalbefolkningen i Nordkapp kommune. I stedet er det Fefo og Rica som nå er favoritt til å kunne sikre seg hånd om kanskje Norges framste turistmål og en av driverne i nordnorsk reiseliv. Estimat som er gjort tilsier at Rica-konsernet henter ut 50 til 70 millioner kroner i fortjeneste hvert eneste år ute på Nordkapp. Lokalbefolkingen gjennom Nordkapp kommune får tilsynelatende slikk og ingenting i direkte inntekter fra Nordkapp-turismen. Det er skammelig, men i enda større grad uforståelig, fordi det skjer med Nordkapp Ap og ordfører Kristina Hansen som våpendragere for at urettferdigheten skal kunne fortsette inn i framtiden.

Meldte seg ut

Den siste nyheten, er at den i sin tid kompromissløse stopperen som gjorde Honningsvåg Turn til et av Finnmarks beste fotballag, har sagt takk og farvel til Nordkapp Ap. Kommunestyremedlem Annathon Granaas hadde fått nok etter at Nordkapp Ap snudde 180 grader i spørsmålet om området skulle reguleres til offentlig eller privat formål. Granaas og en stadig større kritisk del av lokalsamfunnet ser på en regulering til offentlig formål som eneste vei til større kontroll, flere inntekter og verdiskapning som kommer kommune og innbyggere til gode. Paradokset er at ordfører Kristina Hansen synes å ha lagt seg flat for nettverket til Rica, og ikke minst for Fefo hvor hennes partikamerat Bente Haug er styreleder.

Fefo har som grunneier sine interesser på Nordkapp, og pengemaskinen til Fefo ønsker en regulering av Nordkapp som sikrer at de kan maksimere sitt uttak, fortsatt i henhold til lov og regler. Det er åpenbart at Fefo i denne sammenheng ikke opptrer som en forsvarer av det offentliges interesser, men som et privatrettslig foretak som har stort fokus på egen pengebinge.

Haug på Dagsnytt 18

Det var patetisk å høre Bente Haug på Dagsnytt 18 refse både friluftsrådet i Norge og selskapet Hurtigruten for at de både vil åpne Nordkapp kommersielt for flere aktører og avvikle Rica-monopolet, men også følge friluftsloven som gir fri tilgang for allmennheten til friluftsområdet Nordkapp. Haugs poeng var at søringer skulle holde kjeft og ikke stille spørsmål rundt Fefo og Nordkapps kommunes forvaltning av land og vann i Finnmark. Det er Fefo, som representerte innbyggerne, best til å gjøre, ifølge Haug. Hun glemte at en av debattantene var kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten, tidligere sentral stortingsrepresentant for Ap og ganske lokal, opprinnelig fra Indre Troms. Vi kan anta at Bjørnflaten både ideologisk og geografisk skulle være godt skodd til å ha meninger om Nordkapp.

I en ny områdeplan, som tar for seg et større område med Nordkapp-platået sentralt, må kommunestyret 20. juni avgjøre om reiselivsmålet skal reguleres til privat eller offentlig formål. Saken kan få store politiske konsekvenser. Ordfører Kristina Hansen er 2. kandidat på lista til Troms og Finnmark Ap. Allerede har kommunestyrerepresentanter sagt takk for seg, og en bør ikke bruke mye fantasi for å tenke seg til at også potensielle velgere i Troms og Finnmark gjør det samme. Den politiske helomvendingen er en ting, men samrøret, hemmelighold og mangel på åpenhet svekker tilliten til Ap-toppen.

Hemmelige møter

Klassekampen har gitt kampen om Nordkapp stor oppmerksomhet. Vi har her fått innblikk i hemmelige møter som ikke er protokollført. Det er all grunn til at en kritisk presse stiller spørsmål ved dobbeltrollen til tidligere stortingspolitiker for Høyre og styreleder for Fefo, Raymond Robertsen. Ordfører Kristina Hansen har sine partivenner i Fefo-styret, noe som krever høy grad av åpenhet og en føre-var-holdning for å unngå et samrøre som truer lokaldemokratiet. Robertsen skal som rådmann i Nordkapp tidligere ha sendt brev til Fefo-direktør Jan Olli. I brevet ber Robertsen Fefo avvise salg til Nordkapp kommune. Hvem tjener nå på at Nordkapp reguleres til privat formål i stedet for offentlig? Hva skjedde på møtene i Oslo?

Sett utenfra, er det helt tydelig at både ordfører og toppkandidat for Ap i kommende valg, Kristina Hansen, har behov for klare råd fra Troms og Finnmark Ap. Befolkningen i Finnmark, for den saks skyld i Troms og resten av landet, har krav på at ett av landets fremste reisemål kommer under størst mulig offentlig kontroll, til innbyggernes beste. Ikke til Ricas beste, slik det nå legges opp til.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør Altaposten