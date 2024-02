Et ja fra Høyesterett til Karasjokeiendommen endrer Finnmark for alltid og vil kreve klokskap for å unngå konflikt.

Hva skjer om det plutselig blir forskjell på hva slags tilgang folk i Finnmark har til våre felles naturgoder?

Nå kan det faktisk skje. I februar og mars skal Høyesterett avgjøre hvem som eier utmarka i Karasjok. To ulike grupperinger, anført av Karasjok Sameforening (NSR) og Guttorm-gruppen, har begge gjort hvert sitt krav på arealet.

I dag forvaltes det av FeFo som en del av felleseiet til alle i Finnmark. Finnmarksloven gir folk i Finnmark førsteretten til naturgodene. Karasjokværinger har rett til å fiske laks ved kysten, og kystfolk har rett til å jakte elg i Karasjok. Alle i Finnmark har rett til å fiske, jakte og plukke multer hos hverandre. Vi finnmarkinger eier og styrer vår felles grunn i fellesskap, og overskuddet blir i Finnmark. Det er et gode som gjør at mange av oss bor i Finnmark.

Får Karasjok medhold, får kommunen en ny grunneier. Ti prosent av Finnmark blir privateid med eksklusive rettigheter til lokalbefolkningen. Karasjokværingene beholder rettighetene sine i alle finnmarkskommuner, mens resten av innbyggerne får svekket sine i Karasjok. Finnmark som vi kjenner det vil for alltid kunne være slutt.

Et slikt Finnmark har ingen av oss opplevd før.

Klarest ser vi det ved at dagens grunneier FeFo nylig innstilte utlysningen av årets elgjakt til rettssaken er avklart. Får Karasjok medhold, får det konsekvenser fra første dag. Er vi klar for det?

Det er rett og rimelig at folk får anerkjent sine rettigheter, men det vil også kreve klokskap. Denne saken trenger ikke å ende med vinnere og tapere. Vi kan og bør strebe etter løsninger som opprettholder og fremmer fellesskapet i Finnmark, og som sikrer at alle stemmer blir hørt og respektert når naturgodene skal deles. Dersom man ikke greier å dele ressursene får vi et fattigere Finnmark og mer polarisert Finnmark. Det er ingen tjent med.

Vi må våge å snakke åpent om dette, selv om det er vanskelig. Og det er viktig at en ny grunneier i Karasjok er bevisst på det. Vår fremtid avhenger ikke bare av dommens utfall, men også av hvordan vi som samfunn velger å reagere på og håndtere den. La oss derfor søke etter varige løsninger som bygger broer, fremmer forståelse, og styrker vårt fellesskap.

Jeg ønsker ikke et oppdelt Finnmark, det vil gi en mindre helhetlig forvaltning og være en ulempe for samisk kultur og næringsutøvelse som har beskyttelse i Finnmarksloven. Dagens forvaltning er den beste og mest rettferdige. Alle vi i Finnmark ivaretas, uavhengig av hvem vi e, hvor vi bor og hvor vi kommer fra

Uavhengig av det må vi respektere en dom uansett utfall og anmode til klokskap uansett resultat i Høyesterett.

Tarjei Jensen Bech