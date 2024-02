Sånn her står det i Altaposten 21.2.24 å lese: «Energiminister Terje Aasland (Ap) skisserer en løsning der staten tar over gasskraftanlegget hvis det ikke er nok kraftproduksjon når Melkøya skal elektrifiseres.» Videre står det å lese «Aasland åpner for forlenget drift av gasskraftverket på Melkøya i spesielle perioder.»

Det her kan jeg ikke forstå stort annerledes enn at Aasland (Ap) skisserer opp til en «balansert tyning» av folkene bosatt i kalde nord. Det legges opp til at gasskraftverket må kunne startes opp, i spesielle perioder. Hva er spesielle perioder?

I vår arktiske nord, Finnmark, er vinterkulda lang og uforutsigbar, og da mener Aasland at man kan vurdere å starte opp gasskraftverket på Melkøya. Nei, det her går ikke, det her maner opp til at vi «Arktiske folk» må ta opp kampen for AP og Aasland.

AP og Aasland legger opp til at når tyningen av folkenes lommebok til høye strømpriser er på bristepunktet, da må man kunne starte opp gasskraftverket på Melkøya. Det her er AP-Aaslands måte å tappe ut «bolysta» hos oss finnmarkinger. Det ikke noe rart at der stor fraflytting fra vårt fylke og enda mer blir dersom det her får lov til å fortsette.

Norge har behov for at det bor folk over hele landet, ikke bare i sentrumsområder, men også ute i distriktene.

Klemet Klemetsen

Senterpartiet