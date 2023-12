I en bekmørk og sorgtung verden der meningsløs krigføring, massedrap av uskyldige mennesker, skyhøye renter, galopperende prisvekst og et stadig økende skille mellom fattig og rik preger hverdagen, føles det godt å konstatere at det også var noen særdeles trivelige hendelser som fant sted i 2023. I hvert fall for oss som følger ekstra godt med på hva som skjer i Alta-idretten året rundt. Vi har nemlig vært vitne til et ekte fotballeventyr av typen de fleste drømmer om, men de aller færreste får sjansen til å leve ut.

Vi skal ikke mer enn et drøyt år tilbake i tid da en svært ung og lovende forsvarsspiller ved navn Jonathan Vonheim Norbye fikk sin A-lagsdebut i moderklubben Alta IF. Han fikk 20 minutter som innbytter i cupkampen mot BUL, og gjorde seg på ingen måte bort. Men når sant skal sies var det Jonathans storebror, to år eldre Tobias, som overbeviste aller mest i 2022-sesongen. Midtstopperen fulgte opp innhoppene han fikk året før på imponerende vis, og spilte tilnærmet fast sammen med kaptein Mads Frede Hansen hele sesongen. For Jonathan ble det med én kamp fra start i 2022. Den kom i siste seriekamp mot Bærum, en match Alta tapte 0-2.

2023 skulle imidlertid vise seg å bli Jonathans store år, sannsynligvis langt større enn han noen gang hadde sett for seg. Storebror Tobias hadde imponert ledelsen i Tromsø IL såpass at klubben valgte å hente forsvarskjempen til Ishavsbyen. Det skjedde nok på et litt tidligere tidspunkt enn Alta IF hadde sett for seg, men det åpnet samtidig døra for Jonathan, som umiddelbart fant seg til rette i posisjonen Tobias hadde gjort det så bra i. Med sterke prestasjoner fra første stund, godt hjulpet av bunnsolide matcher for Norges U16-landslag, tok det ikke lang tid før Jonathan Vonheim Norbye var et navn mange klubber hadde på blokka, både i Norge og utenfor landets grenser. Viking, Tromsø IL og Bodø/Glimt var kjapt frempå, og det gikk ikke lang tid før de fikk konkurranse fra danske FC Midtjylland og den tyske storklubben RB Leipzig.

Det skulle ikke ta spesielt lang tid før avgjørelsen falt. Etter ganske få serierunder med gode prestasjoner i 2. divisjon, ble det klart at RB Leipzig og Alta IF hadde kommet til enighet om en overgang. Etter bare 11 serie- og cupkamper i Alta IF-drakt i 2023-sesongen satt Jonathan på flyet til Tyskland. Og det var på ingen måte slutten på 16-åringens hittil største år på fotballbanen.

Jonathan fortsatte den flotte treningsjobben og brukte sesongoppkjøringen svært godt. Det tok ikke lang tid før han fikk sine første minutter for Leipzigs U19-lag, og altaværingen har tatt godt vare på tilliten. Han har spilt det meste av seriekamper i U19 Bundesliga Nord/Nordøst, som er en av tre avdelinger på høyeste U19-nivå i Tyskland. Her er Leipzig for øyeblikket nummer syv. Det aller mest imponerende er likevel innsatsen han har lagt ned i UEFA Youth League, der Jonathan spilte fem av seks gruppekamper og bidro sterkt til at klubben fortsatt er med i kampen om en kvartfinaleplass. De møter FC Midtjylland U19 i sluttspill i februar.

Å se hva Jonathan har fått til i 2023 må utvilsomt være inspirerende for alle unge idrettsutøvere fra nord. Det er faktisk mulig å bli så god her oppe at en av verdens største fotballklubber finner frem sjekkheftet. At dette er en gutt med gode gener er det ingen tvil om, men han har også lagt ned en innsats som få andre. Utallige treningstimer og ekstraøkter har gitt resultater. Det fungerte også utmerket for kompisen Teo Emanuel Hindenes Ingilæ, som forlot Alta i sommer og nå er en del av Bodø/Glimts fotballakademi.

Karl Eirik Steffensen

Sportsleder