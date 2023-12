Sentralisering av helsetjenester kan bli litt av en knute på tråden mellom de to regjeringspartiene i løpet av våren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram budsjett-enigheten med et smil ved starten av uka, takket være sjenerøse innrømmelser til støttepartiet SV.

Her var det mange gode og hyggelige formål, spesielt for barnefamilier. I sum monner det for mange som har det vanskelig for tiden.

I tillegg ble det altså sendt 200 millioner kroner i retning Helse Nord, med merkelappen rekruttering av fagfolk. Det er hyggelig, men betyr forsvinnende lite for den strukturendringen som både helseministeren og helseforetaket allerede har skrevet ut resept på.

Smilet hos mange Sp-politikere kan raskt stivne etterhvert som helsefloken nærmer seg behandling i regjeringen til våren. Ap og Sp er allerede på kollisjonskurs, før høringsrunden er igangsatt.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad har allerede vært klokkerklar på at forslaget om nedgradering akuttsykehus i Gravdal er uaktuelt, noe vi tipper mange i det andre regjeringspartiet allerede har døpt opposisjonspolitikk mot egen regjering. Det er neppe et ideelt utgangspunkt for fortsettelsen.

Det vil også komme angrep innenfra. Lokale Ap-politikere i Lofoten har allerede truet med å melde seg ut og vi har ingen tro på at lokalpartiene i resten av Nord-Norge vil være mer happy, enten vi er i Narvik eller andre steder i landsdelen.

For Finnmarks vedkommende har arbeidsgruppen styrt unna de to sykehusene, men det har gått under radaren for mange i resten av landet, at det det legges opp til kutt av av dagkirurgi i Alta og kutt av henholdsvis rusbehandling i Alta og psykiatri i Tana.

Det er mer enn nok til at det vil skape bølger, hvis forslagene passerer nåløyet etter høringsrunden og Helse Nords egne anbefalinger.

Så er det heller ikke slik at Ap og Sp går hand i hand alle steder etter valget, for eksempel i Finnmark fylkeskommune der de befinner seg på hver side av bordet under gjenoppretting. Sp med fylkesvaraordføreren og Ap i opposisjon.

Vi tipper forslaget om sentralisering av helsetjenester i nord vil havne i kryssilden.