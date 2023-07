Slurv med viktige fotgjengerfelt

DEBATT: – Allerede for to år siden klaget jeg i Altaposten på at all hvitmalingen i gangfeltene på alle fotgjengerovergangene i Markveien var slitt omtrent helt vekk nærmest usynliggjort for trafikantene. Hvor mange somre – med økende trafikk og mer fremmede turister – skal vi måtte vente før en ny ulykke slår til og vi mister liv, spør Svein Aasegg.