Dette godtar vi rett og slett IKKE.

Uttalelse om helsetilbudet i Alta fra Fremskrittspartiet.

Helseforetakene må legges ned, Ole Hope, administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, sier omstillings behovet er enormt.

Raseringen av helsetilbudet i Alta vil ingen ende ta, og det legges ned tilbud etter tilbud i Alta-regionen. Vi i Finnmark Frp og Alta Frp er redd for hva som forsvinner neste gang, røntgen, slagenhet, annet?

Konsekvensen er altså enda dårligere helsetilbud, enda mer tidsbruk for majoriteten av pasienter i Vest-Finnmark og enda verre økonomi for Helse Nord. Oppå dette blir det enda verre for ansatte ved Klinikk Alta, med påfølgende verre rekruttering.

Finnmarkssykehuset omstillingsprosess er det gått fra verre til verst, og det ser ikke ut til å stoppe. Fremskrittspartiet kan ikke godta dette, og jobber konstant med denne saken.

Både Stortinget og regjering har lagt føringer om oppbygging av Klinikk Alta, men et tydelig tonedøvt styre og regjering gir blaffen.

Når ingen som kan gjøre noe med det, ikke bryr seg, men ønsker å være seg selv nærmest, betyr det at helseforetaksmodellen ikke fungerer. Når tilbud raseres i stedet for å styrkes, betyr det at helseforetakene må bort.

Fremskrittspartiet skal fjerne helseforetaksmodellen, for helsetjenester skal bygges opp, ikke ned. Helse og sykehus er helsesikkerhet for innbyggere, og skal ikke være en bedrift som skal sitte og prioritere bort livsnødvendige helsetjenester fra Alta.

Sett i lys av totalberedskapkommisjonens rapport, så er dette ikke fremgangsmåten som de anbefaler. Rapporten sier derimot at sivil infrastruktur, herunder helsetjenestene er en viktig del av totalberedskapen. Hvis regjeringen mener at man skal ta denne rapporten på alvor så må man se på konsekvensene det er å drifte helseforetaket.

Fremskrittspartiet vil aldri akseptere denne nedbyggingen av helsetjenester i Alta, hvor både dagkirurgi, ambulerende tjenester og prehospitale tjenester er radert bort. Disse tjenestene SKAL bygges opp i Alta, sammen med føde- og akutt.

Dette godtar vi rett og slett IKKE.

Bård Hoksrud, helse. og omsorgskomiteen

på Stortinget for Frp

Stig-Ronny Nilsen, leder for Finnmark FrP

Emil Andre Taftø Thorstensen, leder for Alta FrP

Claus Jørstad, gruppeleder for

kommunestyregruppa til Alta FrP