Den sikkerhetspolitiske situasjonen viser oss at det er kritisk å opprettholde bosettingen i Finnmark. Da er der viktig å ivareta folk som allerede bor der, og samtidig tilrettelegge for at flere ønsker å bosette seg.

Det er viktig at man har trygge reiseveier, ikke minst i forbindelse med syketransport. Vi har ingen jernbane, så bilveier og flytilbud er eneste løsninger for de fleste. Det behøves også god korrespondanse mellom båt, buss og fly, slik at man ikke trenger flere døgn på å gjennomføre en reise som man ellers i landet kunne gjennomført på noen få timer.

Den foreslåtte NTP har satt av knappe 0,4 % av midlene til prosjekter i Finnmark for de neste årene framover, og omtrent 4% til Nord-Norge totalt. Selv om vi er tynt befolket er dette mindre enn den prosentvise andelen av mennesker som bor i Finnmark sammenlignet med resten av landet.

Dersom midlene avsatt til Finnmark i NTP skulle gjenspeile folketallet ville det vært på rundt 1,3-1,4 %. Og da har man ikke tatt høyde for den store verdiskapningen, og behovene, blant annet i fiskeindustrien for veier som tåler tungtransport.

Når man har råd til å bruke 37 milliarder kroner på et dobbeltspor som har til hensikt å korte ned 11 minutter på reisetiden til dem som bor i et sentralt østlandsområde, så må man klare å sette av noe mer penger i NTP på prosjekter i Finnmark.

Det er behov for å gjøre noe med flyrutene, spesielt i Øst-Finnmark. Ruteforslagene som skal gjelde fra 1. april 2024 er ødeleggende både for næringslivet, for de mange syke som må reise til kontroll eller behandling på regionssykehus i Tromsø, og for privatpersoner som ville fortsette å bo i Finnmark, eller komme for å bosette seg her og samtidig opprettholde jevnlig kontakt med familie i andre deler av landet. Med de foreslåtte endringene vil f.eks. Hasvik miste 35% av rutetilbudet sitt, Vardø vil miste 50% og Vadsø vil miste en kritisk viktig direkterute til Tromsø.

Vi tror den foreslåtte reduksjonen i flytilbudet vil få en negativ innvirkning både på næringsliv, demografi, sikkerhetspolitikk og ikke minst muligheten for demokratideltakelse (politikk, fagforening og lignende), så vel som engasjement i frivillighet (deriblant innenfor idrett, trossamfunn og humanitært arbeid).

Finnmark KrF ønsker derfor:

– Å trygge sykehusveien for alle som bor i Vest-Finnmark gjennom skikkelig rassikring av den eneste veien inn til sykehus i Hammerfest. Vi ønsker også at denne blir en del av Europavei 45, som i dag slutter i Alta, men som burde strekke seg helt fram til Hammerfest. På eksisterende E45 må Kløfta sør for Alta også oppgraderes og sikres mot ras.

– At det settes av 3-400 millioner mer til flytransport i Finnmark og mellom Finnmark og resten av landet, enten til å opprette flere FOT-ruter eller på andre måter øke og samordne rutetilbudet, særlig til og fra Øst-Finnmark.

– I Vest-Finnmark er Alta fly-navet i fylket, og flyplassen har behov for forlengelse av rullebanen dersom den skal kunne betjene alle aktører med høy regularitet i framtiden samt legge til rette for flere direkte utenlandsruter.

– Øke reisemulighetene for beboere i Kautokeino. De har verken fly, tog eller båt. Eneste reisemiddel er buss. Derfor bør i det minste bussrutene korrespondere bedre med flytilbudet fra Alta og til resten av landet.

Finnmark KrF

Årsmøtet