Her i Alta er vi så heldig at vi har to høyst oppegående lokalaviser med dyktige medarbeidere! Redaktørene i disse avisene har ansvar for at menings - utspill foregår innenfor vanlig sømmelighet og folkeskikk. De har også ansvar for åpen samfunnsdebatt og «gravende» journalistikk, som er avgjørende for nødvendig samfunnsutvikling og et levende demokrati.

Aviser med statsstøtte, er forpliktet til å trykke saklige meninger og synspunkter, selv om redaktøren er uenig i innspillene. Befolkningen i et demokrati er ikke tjent med aviser som hindrer åpen meningsutveksling ved hjelp av sensur og selektivt valg av menings - berettige medborgere. Misbruker avisene sin makt, er det et overgrep mot de leserne som avisene lever av.

Den redaksjonelle linjen i avisene er i realiteten styrt av avisens eiere, og eierne kan bruke sine statsstøttede aviser som propaganda organer for egne interesser og målsetninger. Eierne har kanskje kontroll over redaktørene og avisene, men leserne velger selv den lokalavisen de har tillit til, og som ivaretar deres behov for balansert informasjon og åpen samfunnsdebatt.

Bjørn S. Odden