Hvem skal hjelpe meg nå?

– DEBATT: – Hvordan forteller vi et barn som har mistet en forelder i selvmord, eller en mor som har mistet sitt barn i overdose, at tilbudet de har brukt over tid, er i ferd med å bli visket ut tilnærmet over natta, skriver Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo fra N.K.S. Veiledningssenter for pårørende av rusmiddelavhengige og psykisk syke, Midt-Norge i dette debattinnlegget. Bakgrunnen for debattinnlegget er at Helsedirektoratet har fjernet støtten til Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Veiledningssentere for pårørende.