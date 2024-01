Lars Bjørn Mehus. Foto: Privat

Onsdag 31. januar. Morgensendinga, tre timer med NRK Finnmark på radioen, ble fulgt minutt for minutt. For å si det politisk: «Jeg fulgte sendingen nøye og håpet på gode løsninger.»

Vi har dager med uvær, stengte veier, broer og flyplasser, stengte skoler og barnehager bak oss. Ferger og hurtigbåter har klamret seg til kai. Strømmen har vært borte i et par dager, i beste fall til og fra, for flere hundre husstander. Verst har det vært på Seiland i Hammerfest kommune.

Selv har jeg vært værfast i Repparfjorden, hvor Telenor falt ut før kl. 18 i går, tirsdag 30. januar. Fra da var NRK DAB-radio eneste informasjonskanal. Foruten vår egenberedskap med mat, vann, varme og tak over hodet, så var det NRK som hadde den ære å være vår eksklusive forbindelse med utenomverden.

Finnmarkssendinga siterte direktøren for Lucerna om tiltak for å gjenopprette strøm. En trøtt Telenor-representant mumlet på intervju i sendinga, mer enn 12 timer etter at Telenor falt ut, at feilen nok skyldes manglende strøm, men om det fortsatt ikke virket når strømmen var tilbake, så skulle de se på om det kunne være noe feil på mastene.

Og i denne situasjonen, hva bidrar NRK Finnmark med? Hvis innholdet i sendinga skyldes at de ansvarlige for landsdelens infrastruktur ikke er tilgjengelig, slik at det for NRK rett og slett ikke er mulig å få hentet ut mer informasjon, enn det vi hørte i dagens sending, så er NRK tilgitt.

Men da sier det mye om beredskapen i fylket. Den jeg har hørt informere tydelig og relevant om hva folk kan og bør/ikke bør gjøre, hva de kan forvente og hvor de kan henvende seg, var brannsjefen i Hammerfest. Ellers pludret programlederne i NRK om slanking og trim, og hyggeprat om været og at vi står han av.

En reporter hadde våget seg ut av studio og rapporterte direkte om et cruiseskip i Alta havn. Jeg synes faktisk det ville vært mer interessant å få høre om ferga Øksfjord-Hasvik gikk, enn om cruiseskipet i Alta skulle gå. Men det hørte vi mindre om.

NRK opplyste ellers at for ytterligere trafikkinformasjon kunne lytterne følge med på 175.no. Hallo! Vi som befant oss i det mest værutsatte området hadde faktisk ikke mobildekning eller nett.

I håp om å komme oss hjem til Breivikbotn, Sørøya, valgte vi onsdag morgen veien mot Hammerfest for hurtigbåten, om og når den går. NRK meldte stengt bru over Kvalsundet, med ny vurdering kl. 09. Om den åpnet fikk vi først vite når vi kom til brua.

Alternativet var E6 gjennom Alta, sør for Sennalandet, og så videre mot Øksfjord og ferga til Hasvik. Men det alternativet falt, da E6 over Sennalandet sørover til Alta ofte er stengt eller kolonnekjørt, og siden Finnmarkssendinga ikke hadde konkret informasjon om fergene.

På strekningen Skaidi til Kvalsund mistet bilen forbindelsen med DAB-sendinga fra NRK. DAB-sendinga var tydelig etter det. Om det var feil på DAB-sendinga eller DAB-mottak i bilen vites ikke, men om det var DAB-sendinga, så sier det sitt om beredskapen.

Om det gis noen timer med roligere vær gjennom onsdagen, så meldes det at det vil storme på videre fram mot helga. Det vil si at mye av beredskapsreservene vil tøyes. Jeg nevner kort matvarereserver i butikkene, leveranser av varer fra og til våre bedrifter, spesielt nå i skreisesongen, folk på jobb i viktige samfunnsfunksjoner, barn i barnehage og barn og ungdom på skole.

Om vi får ytterligere strømbrudd, feil på telefon, feil på DAB, ulykker og hva som ellers kan følge, så vil denne uka absolutt aktualisere en gjennomgang av beredskap og roller i landsdelen. Kan vi da forvente et høyere og mer oppdatert nivå på informasjonen fra NRK?

Lars Bjørn Mehus

