Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kunne på slaget 12 fredag glede oss alle med at Kløfta er tilbake i Nasjonal transportplan, som han lovet på sin ferd nordover for noen uker siden.

Nå har vi naturligvis hatt tillit til at løftet ikke går i glemmeboka så raskt, men vi har faktisk opplevd tidligere at prosjektet ble sendt ut i skyggenes dal. Uten at noen forsto hvorfor.

Uten at prosjektet er i selve planen, er oddsen forsvinnende liten for at noe som helst skjer. Spesielt i Finnmark, som har måttet nøye seg med smuler i lang tid.

Regjeringen skal bruke 1.308 milliarder kroner på veier og andre samferdselsprosjekter fram mot 2036. Kløfta har nå fått en seks års horisont, men vi blir skuffet hvis prosjektet ikke utløses allerede i år.

Aller helst burde det ligget noen oppstartskroner i revidert budsjett, men forventningene må være at regjeringen omsider har prosjektet inne til forslag til 2025-budsjett.

Etter vår mening har vi blitt holdt for narr i minst et tiår. Først ved å bli lempet ut av planverket, dernest med en brutteløfter-maraton av de sjeldne, gjerne ledsaget av en utflukt til passasjen på E45.

Vi tar naturligvis med at Riksvei 94 inn mot Hammerfest også er med. Det begynner å bli en stund siden Skaidi-Arisberget ble fikset. Derfor var det på høy tid.

Etter vinterens problemer er det viktig å slå fast at dette ikke er noe Hammerfest-prosjekt. Det går en stri strøm av pasienter som skal til Hammerfest sykehus fra hele regionen – og de vil utvilsomt være avhengig av at de kommer trygt til og fra Nye Hammerfest sykehus.

La oss for orden skyld betone viktigheten av at Kysten må prioriteres og at utviklingen av havner og farleder er av ekstremt stor betydning. Vi ligger i enden av en av verdens aller lengste kystlinje, smekkfull av fartøyer og folk som trenger god og forutsigbar infrastruktur.

Det er synd å si det, men det måtte en NATO-øvelse til for å se at situasjonen i for eksempel Alta er prekær, både i forhold til sjøveis-fasiliteter, rullebanen og ikke minst E45 inn mot Finnmarks største by. Vi håper Finland og Sverige som nye NATO-medlemmer sammen med det norske forsvaret presser på for fornuften.