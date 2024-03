Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke gripe inn etter nedleggelsen av dagkirurgien i Alta og velger i klartekst å støtte beslutningen og framgangsmåten til Finnmarkssykehuset.

Det er et skuffende knefall for helseforetaket og har forsvinnende lite å gjøre med løftet om å styrke Klinikk Alta og helsetilbudet i regionen, slik det er nedfelt i Hurdalsplattformen. Hun gir også fullstendig blaffen i hva Alta Ap og Finnmark Ap mener.

SV-leder Kirsti Bergstø utfordret Kjerkol på prisverdig vis, i saken som har opprørt hele regionen. I vår verden koker det ned til at Kjerkol mener økonomien er viktigere enn pasientene. Det er spesielt, all den tid samme Kjerkol i forbindelse presentasjonen av helse- og samhandlingsplanen, satte bremsene på med følgende budskap: «Vi setter en stopper for urealistiske forventninger til hvor mye som kan effektiviseres.»

Kjerkol kjøper dermed premisset til Finnmarkssykehuset om at ambulering av spesialister svekker det helhetlige fagmiljøet. Vi mener det handler om en alvorlig logisk brist, både i forhold til virkeligheten pasientene opplever – og Altamodellen som har vært rigget for at spesialister sikrer desentraliserte tjenester.

Modellen har i årevis medført at et fåtall spesialister tar turen til Alta, i stedet for at dusinvis av pasienter må reise til UNN eller Hammerfest sykehus for en mindre operasjon eller jevnlige konsultasjoner.

Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk er det en åpenbar fordel at spesialister kommer til pasientene. Det handler om reisekostnader som bankes ned, men også at man unngår tapt arbeidsfortjeneste og at sårbare pasienter sendes ut på strevsomme reiser.

Vi frykter at agendaen setter hele ideen om spesialisthelsetjenester i spill for Altas vedkommende og rokker dermed ved spesialistpoliklinikkens suksessfulle dynamikk, nemlig nærhet til pasientene i en by med 22.000 innbyggere.

Vi registrerer at Kjerkol mener pasientene etter kuttet i dagkirurgien skal kanaliseres til Hammerfest og Kirkenes sykehus på grunn av god nok operasjonskapasitet.

– Det gir bedre bruk av helsepersonell og lavere innleiebehov, hevder Kjerkol, basert på tankerekkene til direktør og styre.

Enda verre er det at Kjerkol svelger følgende påstand: «Det opplyses at enhver ambulering ut fra svært sårbare vaktlinjer, som hver for seg kun har et håndfull spesialister, bidrar til å true denne beredskapsmessige robustheten og dermed i ytterste konsekvens truer pasientsikkerheten».

Her gir helseministeren i praksis helseforetaket blankofullmakt til å gyve løs på både ambulering og desentraliserte tjenester. Alta, med dobbelt så mange innbyggere og dermed dobbelt så mange pasienter som i Hammerfest, må ikke bare sende fra seg akutt syke og fødende, men usikkerheten gjelder plutselig også for enkle øre-nese-hals-inngrep, nyrespesialister, urologi, og andre viktige konsultasjoner som skaper trygghet. Samme begrunnelse kan i ytterste konsekvens brukes for å rigge ned røntgen-maskiner.

Vi tror ikke de fleste mener at det er optimalt med private tjenester, som skaper forskjeller uten nødvendige offentlige hjemler i ryggen, men i lys av sviket fra både helseforetaket og politikerne, har vi inntrykk av at de fleste nå vil møte denne type etableringer med åpne armer.

Det er også ugreit at helseminister Ingvild Kjerkol går god for prosessen som ble valgt av Finnmarkssykehuset, nemlig forsere en beslutning om dagkirurgien i Alta, som egentlig var lansert av Helse Nords arbeidsgruppe med løfte om høring. Før jul vedtok Finnmarkssykehuset å legge ned tilbudet, uten at en ROS-analyse eller høringsrunde var gjennomført. Det er så uryddig, at vi tror alle med et snev av demokratisk sinnelag, lar seg opprøre. Tilliten til prosessen var rasert to måneder før vedtaket ble velsignet av det samme styret 27. februar.

Avslutningsvis har Finnmarkssykehuset en plan om større poliklinisk spesialist-aktivitet i Alta for å sikre mer stedlig hjelp til innbyggerne. Det er en gjentakelse av målet om at 80 prosent skal få hjelp på Klinikk Alta. Målet er langt i fra nådd. Det ble bevilget henholdsvis 15 og 25 millioner ekstra kroner øremerket for å styrke helsetilbudet i Alta. Det finnes knapt spor av dette. Nå med velsignelse fra helseminister Ingvild Kjerkol.