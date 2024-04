Endelig skjer det ting på helsefronten, og ordfører Monica Nielsen og Arbeiderpartiet har endelig tatt opp løsningen som Fremskrittspartiet har spilt inn mange ganger.

Nemlig å innlede samarbeid med private tjenestetilbydere for å styrke helsetjenestene i Alta. Når Finnmarkssykehuset, med støtte fra Arbeiderpartiet både sentralt og på fylket, svikter med å levere gode tjenester til våre innbyggere, så må Alta kommune se på andre løsninger. Da er samarbeid med private så absolutt et alternativ, og et godt steg i riktig retning.

Fremskrittspartiet har i alle år frontet et samarbeid med private tilbydere, og Arbeiderpartiet har prinsipielt vært den største motstanderen av private helsetjenester. Vi vil applaudere at Arbeiderpartiet i Alta nå legger til side sine prinsipielle kjepphester og endelig jobber konkret med realistiske og fornuftige løsninger, noe som alltid har vært Frp sin politikk.

Vi løftet forslaget om å gå i dialog med private tjenestetilbydere inn til kommunestyret til februar møtet, og gleder oss til den videre behandling og fremdrift av saken i kommunestyret.

Fremskrittspartiet vil selvfølgelig støtte saken og lover et godt politisk samarbeide fra vår side for å sikre innbyggerne i kommunen et bedre helsetilbud.

Claus Jørstad

Gruppeleder Frp

Kommunestyregruppa