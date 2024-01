På tampen av 2023, mens vi går inn i nyttårsferingen, ønsker jeg å rette en varm nyttårshilsen til hver og en av dere. Som nyvalgt ordfører på terskelen til et nytt år må jeg si jeg er stolt av det vi sammen får til i kommunen vår. Jeg er imponert av den gode jobben som gjøres av de ansatte i kommunen, de jobber knallhardt hver dag for å gjøre sine oppgaver på best mulig måte med begrensede ressurser. Honnør fortjener også vårt hardtarbeidende, rekordsprengende og innovative næringsliv som er i vekst på mange områder. Et godt eksempel på innovative løsninger er Loppa Legeskyssbåter som jeg besøkte i høst. Gjennom sin nytenkning og utvikling av funksjonalitet på legebåt har de vært med på å sette en ny standard for bransjen. Vi er heldige som har slik kompetanse og lidenskap i vår kommune.

Sist men ikke minst lar jeg meg også imponere av den innsatsen som legges ned i frivilligheten i kommunen vår. Vi har mange dedikerte ildsjeler som sørger for at vi har et sterkt lokalsamfunn med meningsfylt aktivitet i hverdagen, opplevelser og sosialt samvær. Dette er jeg utrolig takknemlig for og jeg tror det er noe av særegenheten til Loppa kommune. I år har vi sett flere nye arrangementer som Loppaløpet i Nuvsvåg og Alperocken i Øksfjord. Dette er begge arrangementer som viser frem både den vakre naturen og kulturen i Loppa, med stort potensiale til å sette kommunen vår på kartet for flere.

Takk til alle dere som gir til lokalsamfunnet vårt, som ansatte, næringslivet, frivillige og innbyggere. Alle spiller viktige roller i vårt lille lokalsamfunn.

Tross et hektisk og til tider utfordrende år på flere området har vi i Loppa det privilegiet at vi har trygghet og ro i vårt hjørne av verden. Mange andre steder i verden har i gjennom året, og også nå i julehøytiden, vært preget av forferdelige krigshandlinger, sult og nød. Det er en stor kontrast til den julefeiringen de fleste av oss kjenner. Politisk jobbes det på Storting og i Regjering for å fatte de riktige beslutningene for hvilken rolle Norge skal spille i dette. Det er lite vi som innbyggere kan gjøre for å påvirke dette fra vår lille post her nord, annet enn å bruke vår makt som velgere i demokratiet, og gjennom politisk engasjement opp mot nasjonale myndigheter. Det er all grunn til å engasjere seg både i politiske og ideelle organisasjoner for å la sin stemme bli hørt også i 2024.

Det hver og en kan gjøre er å vise solidaritet med de som ikke har det like trygt og godt som oss. Solidaritet kan vises på mange måter, både gjennom ord og handlinger. Mitt nyttårsønske er at vi skal gå inn i det nye året med et mål om å finne en måte å vise solidaritet der vi kan. Både for de som lever i utrygghet og nød i krigsherjede områder, og de stadig flere som i vårt eget land kjenner på usikkerhet og fattigdom som en følge av dyrtiden.

Til mine kollegaer i politikken vil jeg si takk for deres dedikasjon, engasjement og bidrag til å utvikle kommunen vår. Det har vært spennende og meningsfylte måneder å sette seg inn i ordførervervet og alle oppgavene som skal løses. Vi står overfor en rekke spennende og utfordrende saker, men jeg har tillit til at gjennom samarbeid og engasjement skal vi finne de beste løsningene for innbyggerne. Personlig ser jeg frem til sluttbehandling og byggestart for Skarven læringssenter som jeg har vært engasjert i gjennom alle mine år i Loppa-politikken. Det er en milepæl og vil bli et stort løft for oppvekst og kultur.

La oss møte 2024 med troen på vår evne til å håndtere det som kommer og at vi kan være med på å skape en positiv og utviklende retning for kommunen vår.

Til slutt ønsker jeg hver og en av dere et glitrende og fredelig nytt år!

Cato Kristiansen

Ordfører i Loppa kommune