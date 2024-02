At det bor folk, og at det er sterke lokalsamfunn i Finnmark, er ikke bare et anliggende for finnmarkinger. Det er viktig for hele Norge.

Vi bygger nasjonalstaten vår gjennom å gi like muligheter til folk over hele landet. Det er viktig for beredskapen vår. Vi må hevde vår egen suverenitet i en landsdel som grenser til et land som har opptrådt aggressivt ovenfor et annet naboland.

Da må vi skape fremtidstro. Barn i barnehagen er det beste tegnet på framtidstro. Derfor gikk Senterpartiet og Ap inn for at det skal være gratis barnehage i Finnmark og Nord- Troms.

«Folketallet øker i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Flyktninger og gratis barnehager snur trenden.» Dette var starten på en sak hos NRK sist helg. En ingress til å bli glad av.

Vi i Senterparti/Ap-regjeringen har aktivt valgt å bosette Ukrainere i hele Norge, også på de minste stedene. Det er ikke en selvfølge. I andre land har de valgt og samle flyktningene i sentrale strøk, eller latt de bosette seg hvor de vil når de kommer. Det er en tapt mulighet til å bygge land, og i noen land har det skapt nye problemer.

Når vi har økt Finnmarksfradraget (redusert skatt for de som bor i Finnmark), innført gratis ferjer og halverer maksprisene på FOT-rutene på kortbanenettet fra 1. april er det fordi vi mener det er viktig for Norge.

Når vi satser på Finnmark som eget fylke med kraftige statlige virkemidler, starter politiutdanning i Alta og går målrettet inn for å styrke forsvaret og landbruket i nord er det fordi vi vil ha mer næring, mer folk og mer aktivitet i nord.

Dette er en politikk vi vil fortsette med og utvikle i årene som kommer.

Vi vil ha flere overskrifter som viser at det igjen blir flere barn i barnehagen og flere folk i vår nordligste landsdel.

Fordi Finnmark er viktig for hele Norge.

Trygve Slagsvold Vedum

Leder i Senterpartiet og finansminister