Nei - det er ikke presten som spør om dette - det er ikke barndåp på gang. Nei, det gjelder noe helt annet - noe langt mer alvorlig.

Det gjelder veinavn - bytte av veinavn.

Kinoveien i Alta skal - og må visstnok få nytt navn. Noen ser ut til å mene at det er en dyd av nødvendighet at så skjer. Dette fordi kinoen ikke er der mere.

Vel, jeg synes nå at veien fortsatt bør hete Kinoveien. Da tar man vare på lokalhistorien til området der veien ligger. I tillegg er navnet godt innarbeidet i den daglige bruk, som for eksempel BP-bakken i Bossekop er det. Og ikke minst - det å bevare dagens veinavn - Kinoveien – er helt gratis.

Vel vel - kloke hoder vet vel bedre. Endres ikke veinavnet går vel verden til grunne.

Selv foreslo jeg av lokalhistoriske grunner - og med en snev av humor - at nytt veinavn - om man absolutt må ha et nytt veinavn - kunne være for eksempel Smugrøyker All`e eller Godterstien - (merket med grønt i screenshoten fra Altaposten) - Mener jeg foreslo Softisveien også.

Fordi – da jeg gikk på ungdomsskolen for mange mange år siden (sånn cirka like etter Big Bang og universets tilblivelse) – så var det i det veiområdet vi som røkte lurte oss unna for å ta en blås – i smug. Det var også i det området vi gikk for å kjøpe softis på Meieriet, – den beste softisen i verden.

Det var også i det området vi sprang av gårde i friminutter for å kjøpe godter - slikkerier og anna snæks – på Kalles Kiosk.

Og når jeg tenker meg nøye om, så kunne det også være en ide å kalle veien for skulkeveien – eller kanskje størstførstveien – kampen om å komme først inn på skolebussen er det vel noen som husker Det skjer kanskje der den dag i dag.

Blir det ikke enighet om eventuelt veinavn, kan veien kanskje hete Navnløsveien- eller kanskje Viva Villaveien (noen som husker de filmene?).

Vel vel. Herrens veier er uransakelige. Jeg for min del er kanskje på ville veier.

Tom Øyvind Heitmann