Sør-Tverrfjord Handel har nettopp investert over 2 millioner i ny oppgradert butikk. Dette ble gjort for å møte fremtiden og bidra til liv og aktivitet i de veiløse bygdene Sør-Tverrfjord og Sandland.

I forslaget som skal opp i Fylkestinget denne uke, foreslås en nedleggelse av Hurtigbåtruten til disse bygdene. Det gjør det ekstremt vanskelig å drive vår virksomheten med dagligvarebutikk og drivstoffanlegg, ekspedisjon, postomdeling og møtested for innbyggerne. Tilreisende og de som bor i bygda vil stå igjen med kun ett fergeanløp om dagen, der vi gjennom hele året opplever innstillinger på grunn av uvær, mannskapsmangel og tekniske utfordringer.

Frem til 2021 hadde Sør-Tverrfjord hurtigbåtanløp alle ukedager – faste- og signalanløp. Etter kutt og innsparinger høsten 2021 ble det besluttet å avvikle samtlige anløp til bygda. Etter en påfølgende «kamp» med Fylkeskommunen fikk Sør-Tverrfjord beholde ett anløp hver tirsdag. De andre dagene i året passerer hurtigbåten et par hundre meter fra kaia - forbi bygda. Forstå det den som kan.

Med at det kun er hurtigbåten som frakter varer og gods, er butikken og bygda prisgitt denne ene dagen for levering og sending av varer og gods.

At innbyggerne ønsker å halvere reisetiden med å bruke hurtigbåt til kommunesenteret Øksfjord er ikke mye å forvente i et veiløst bygdesamfunn.

Fylkeskommunens oppgave er å spare 50 millioner, noe som blant annet begrunnes med generell prisvekst på tjenester. I høringssvaret fra Loppa kommune synliggjøres behovet for å opprettholde et minstekrav til samferdsel i området. Ingen av argumentene, slik jeg ser det er hensyntatt. Høringssvaret har med andre ord null verdi. Dette i et distrikt der havet er den eneste veien.

Det er ikke gjort tilfredsstillende konsekvensutredning rundt kuttene. Dette bærer preg av hastverksarbeid og ufornuft.

Sør-Tverrfjord Handel får mellom fem og ti paller per uke til butikken. Cermaq mottar flere paller per måned.

Fergen som er tenkt som eneste tilknytningsbåt, frakter trailere med fisk fra nabobygda Bergsfjord. Dette i tillegg til søppelbil, tankbil, turister og folk som har hytte i bygdene. Hvordan er det tenkt varer og gods som ankommer og sendes behandles? Det er ikke planlagt noen ekspedisjonshåndtering. Hvis alt skal fraktes med bil, må sjåfører overnatte i en bygd uten overnattingsmuligheter. Det er alt annet enn bærekraftig.

Her ser vi en varslet katastrofe for området.

Det har vært snakk om å kompensere bortfall av hurtigbåten med lengre liggetid for ferga i Sør-Tverrfjord. Det forstår vi ikke hvordan skal kunne gjennomføres så lenge den samme fergeruta også frakter skolebarn mellom Øksfjord-Tverrfjord og Øksfjord, og disse vil bli prioritert.

Mellom Sør-Tverrfjord og Sandland er det ca. en mil. Dette er en rasutsatt vei som ofte er stengt, hittil i år to ganger grunnet snøras. Normalt sett stenges veien flere ganger utover våren. Uten hurtigbåt vil også Sandland være isolert fra omverden når veien er stengt.

Forsynings- og leveringssikkerheten blir rett og slett elendig.

Einar Nikolai Mikkelsen, leder i Sør-Tverrfjord bygdelag, er svært bekymret og sier et legebesøk og en reise til kommunesenteret ikke vil kunne gjennomføres tur/retur uten overnatting. Et legebesøk til Hammerfest vil ta tre døgn hvis forslaget vedtas. Dette gjelder ikke bare eldre i bygda, men arbeidsfolk som må være borte fra jobb flere dager på grunn av reisetid.

Ved forrige kutt i 2021 lagde Sør-Tverrfjord Handel en konsekvensanalyse som viste en reduksjon i inntekter og påfølgende merkostnader på 200.000 kroner per år. Dette tallet stemte ser vi i ettertid.

Hva konsekvensen blir hvis forslaget blir vedtatt, tør vi ikke tenke på.

Å drive butikk i vestre Loppa er som å svømme opp Altaelva. Det er motstrøms og tar aldri slutt. Dette er ikke bærekraftig politikk!

Vi ber at fylkeskommunen aviser forslaget og går en ekstrarunde for bedre og riktigere fordelt løsning. Den nåværende kontrakten forlenges eller ny kontrakt på 2-3 år tegnes til ny utredning er på plass.

Det gjelder 10 år frem i tid - og bygdas eksistens.

Forslaget vårt er å gjøre en omfordeling så vestre Loppa ikke står som taperen i forslaget.

I Loppa er reiselivet i vekst og bringer inntekt og aktivitet til området, noe som har stor verdi. Turistene må naturlig nok ha mulighet å komme seg til og fra destinasjonene.

Men førsteprioritet må alltid være innbyggerne og behovet til eksisterende næringsliv. Så må transport av turister tilpasses dette ved bruk av ruter som innbyggerne har behov for.

Signor Antonsen