Er det bare ÉN manns krig?

DEBATT: – Men det er én ting i talen som jeg ikke kan la stå ubesvart fra min side. Jeg ble virkelig satt ut, der jeg sto på scenen og måtte tolke ordene om at krigen ikke er det russiske folk sin skyld. At dette er en handling fra ÉN mann!, skriver leder for Ukrainsk forening Alta, Vera Simonsen, med henvisning til appellen hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen holdt på ettårsmarkeringen av Russlands angrepskrig på Ukraina 24. februar.