Norge skal utvikles. Over hele landet skal vi utvikle næringsliv, tjenester nært folk og gi folk økt trygghet.

Ansvarlig pengebruk er en del av det. Rettferdig fordeling av goder og skatter er en annen del av det.

Tina Bru kritiserer nok en gang Senterpartiet for at vi satser på kysten vår. Hun liker ikke at vi har gjort 78 ferjesamband gratis og halvert prisen på alle andre ferjesamband, fra når Høyre styrte. Viktige tiltak for næringsutvikling og bosetting langs norskekysten.

Regjeringas satsing på å øke norsk matproduksjon faller også Høyre tungt for brystet. De vil heller innføre nye avgifter på norsk kjøtt og melk. I Senterpartiet mener vi at matproduksjon over hele landet er viktig for norsk beredskap, og at det er bra med trygg norsk mat på norske kjøkkenbord.

Høyre mener det er feil av regjeringa å redusere barnehageprisene med minst 1000 kroner fra 1. august av. Regjeringa mener det er et viktig grep for å løfte familieøkonomien, og for å redusere de økonomiske barrierene folk opplever når de vurderer å få barn. Et viktig grep for bærekrafta til hverdagsøkonomien til folk, og for bærekrafta til velferdsstaten vår.

Høyre argumenterer for at vi må kutte i satsinger som er viktige for velferdstilbudet til folk, næringslivet og beredskapen for å gi skatteletter til de som har mest. Det mener jeg er uansvarlig.

Under denne regjeringen setter norsk næringsliv investeringsrekord. Det er skapt 135 000 nye jobber. 90 prosent av disse er i privat sektor.

På samme tid blir det stadig enklere å bli rik i Norge. Tallet på nordmenn med formue på over 100 millioner kroner har gått opp fra 1300 til 3500 personer, fra 2013 til 2022. Det er bra. For om vi våger å omfordele, så løfter det at noen blir rike hele fellesskapet vårt.

Høyres oppskrift er at de med mest skal bidra mindre. Derfor går de inn for å kutte formueskatten, og stemte imot grunnrenteskatten på havbruk.

93 prosent av formuesskattekuttet som Høyre foreslår ville tilfalt de 10 prosent rikeste i Norge. Lakseskatten tar en andel av overskuddet på en fantastisk næring som har vokst fram i norske fjorder.

Høyre utviser en enorm motvilje mot politikk for at de som tjener mest skal bidra til fellesskapet.

Kapitalsterke personer har ofte ressurser til å protestere høyt på skattlegging. Derfor kan det være behagelig for Høyre å kritisere regjeringen.

Men å si nei til at de som har mest skal bidra mest er uansvarlig. Det er å gå bort fra et grunnleggende prinsipp i byggingen av den norske velferdsstaten.

Skal vi utvikle næringsliv, tjenester nært folk og gi folk økt trygghet så må vi våge å omfordele. Det er en god plan for morgendagens velferd.

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister og partileder

Senterpartiet