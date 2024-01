NRK og riksmedia har det siste døgnet fokus på at Hammerfest er isolert grunnet dårlig vær. Men Hammerfest er ikke isolert - de har både sykehus, brannvesen og mat i butikken. Hammerfest klarer seg godt i uvær. Det er øvrige Vest-Finnmark som er isolert fra sitt lokalsykehus. Og det er betraktelig verre for syke folk.

Syke mennesker, gravide kvinner som skal føde barn - kommer seg IKKE til Hammerfest fordi sykehuset i Vest-Finnmark er bygd i ei værfelle! Det må vi snakke om. Vi i Pasientfokus er helt klar på at Hammerfest må ha både fødeavdeling og akuttilbud. Dårlig vær gjør at de ikke kommer seg til Universitetssykehuset i Tromsø når uvær herjer. Vi må derfor ta hensyn til at pasienter i Hammerfest skal ha føde og akuttilbud - etter befolkningsgrunnlaget. Men når øvrige innbyggere i hele Vest-Finnmark er isolert fra sitt lokalsykehus – da påføres pasientene et problem. Det problemet kunne vært løst om vi hadde et beredskapssykehus med alle akuttfunksjoner og fødeavdeling i Alta.

Når veien er stengt i Hammerfest har i rundt 9 000 av 11300 mennesker i Hammerfest kommune sykehus. De får kjøpt mat og det de trenger i byen. Innbyggere fra yttersiden av raset, de som bor i gamle Kvalsund kommune har heller ikke sykehus. Det har heller ikke den øvrige befolkning på 38200 mennesker i Vest-Finnmar. Hvis pasienter Øst-Finnmark skal til Hammerfest sykehus så er det faktisk ca. 66000 mennesker i Finnmark som ikke kommer seg til "lokalsykehuset." Og vi snakker om et fylke som er 15 prosent større enn Danmark.

Saken er den at Ambulansefly kan ikke lande i Hammerfest med mer enn 20 knops vind, det vil si rundt 10 meter per sekund. Under slike forhold har ikke ambulansefly lov til å lande.

Hvilken båt skal folk komme med til Hammerfest når veien er stengt?

I dag er Hammerfest sykehus isolert fra syke folk i Vest-Finnmark. Alta er Finnmarks største by med over 21.600 innbyggere. Mange gravide kvinner går nå i engstelse for at de skal komme i fødsel - og ikke komme seg til fødeavdelingen i Hammerfest som ligger 140 kilometer på andre siden av Sennalandet som ofte er vinterstengt. Alta har en jordmorstyrt fødestue, men ingen mulighet til kirurgiske inngrep hvis situasjonen skulle kreve det. Alta er faktisk den byen i Nord-Norge med relativt flest fødsler i forhold til innbyggertallet - MEN vi har IKKE fødetilbud som står seg for våre kvinner.

Politikere sier at folk i Alta skal slutte å syte – for vi har jo to ambulansefly i Alta. Men saken er den at flyene har stasjon i Alta, samtidig betjener de hele Nord-Norge og ofte Svalbard. Og når flyene er på oppdrag, veien over Sennalandet er stengt – da må pasientene ligge på vent, med de helseutfordringer det fører med seg.

Helse Nord bestemte i styremøte 30. desember 2019 at sykehuset for Vest-Finnmark skulle bygges i Hammerfest. Finnmarkssykehuset hadde store økonomiske problemer – og ingen helhetlig plan om hvordan få økonomien i balanse. Finnmarkssykehuset hadde en innsparingsplan på 120 millioner kroner som faktisk viste seg å være basert på «håp» om at ansatte skulle holde seg friske slik at Finnmarkssykehuset slapp å leie inn vikarer.

I 2019 tok ikke Politikere og helseforetak samfunnsansvar. Ingen analyser av de samfunnsøkonomiske konsekvensene et sykehus lokalisert i Hammerfest over en 10-40 års periode ble gjennomført. Ingen miljø- og klimaanalyser eller analyser over sosiale og økonomiske konsekvenser et lokalsykehus i Rossmollfjæra i Hammerfest ville påføre pasienter i hele Vest-Finnmark. Stikk i strid med de forpliktelsene Norge har påtatt seg – ved å forberede lokalsamfunnene for klimakrisens konsekvenser.

Som en avsluttende digresjon: Den nye direktøren ved Finnmarkssykehuset går inn for at dagkirurgien i Alta skal legges ned. Det er noe som støttes av direktør i Helse Nord Marit Lind. Alta har et mer stabilt vær enn Hammerfest – og er som oftest tilgjengelig selv på dager hvor vei og flyplass til Hammerfest er stengt. Det vil si at planlagte operasjoner gjennomføres selv om været er utfordrende på kysten av Finnmark. Når operasjonene nå flyttes til Hammerfest - hvor mange pasienter vil få utsatt sine operasjoner når Hammerfest er isolert fra resten av Finnmark? Hvor mange må overnatte en natt eller to netter på sykehuset i Hammerfest fordi buss, bil og fly ikke går av værmessige årsaker?

Helse Nord og politikere med ansvar for helse og omsorg i Norge har ikke tatt ansvar for pasienter i Finnmark og Nord-Norge forøvrig sine utfordringer i et Arktisk vinterklima. De har ikke tatt hensyn til totalberedskap, totalforsvar, samfunn i endring, demografi ei heller et klima i endring. Denne mangelen anser jeg som en av de største årsaken til at Helse Nord i går måtte legge inn håndkleet og ikke kom i mål med sine planer om å sende forslag til omstrukturering av sykehusene i Nord ut på høring.

Irene Ojala, stortingsrepresentant

Pasientfokus