Det er positivt at medlemmene i Alta Frp er engasjerte, og kritiske til det som skjer i partiet. Takhøyden i Frp skal være stor, og partiets utvikling er avhengig av kritikk og innspill for å sikre utvikling og fornyelse og hindre videreføring av eventuelle ukulturer som oppstår.

Alle medlemmer i partiet må forholde seg til vedtekter, demokratisk fattede vedtak og partiets organisatoriske regelverk for å unngå unødig støy og useriøse utspill som kan svekke velgernes tillit. Kritikk og innspill framsettes skriftlig til partiet sentralt, eller til styret i eget lokallag.

Slike innspill skal partiets representanter besvare skriftlig på en måte som forklarer partiets holdning til innspillet eller kritikken. Dersom innsender ikke er fornøyd med svaret, kan vedkommende be om intern debatt for å få en avklaring på saken.

Dersom innsender fortsatt er uenig med partiet, kan vedkommende bruke sin demokratiske rett til å legge saken fram for offentligheten. Mange av utspillene i mediene det siste året, har vært i strid med partiets vedtekter og det ha ført til vurdering av eksklusjoner i henhold til vedtektene.

Partiets valg av midlertidig lukkede styremøter, var et tiltak for å utelukke lekkasje fra personer utenom styret. Ingen utenom styret ble beskyldt for å stå bak lekkasjen slik at de hadde behov for å forsvare seg i offentlige medier.

Johnny Olaussen har kritisert partiet sentralt for å ikke følge opp påståtte kriminelle handlinger. Partiet har ikke myndighet eller kompetanse til å vurdere slike udokumenterte påstander. En kriminell handling er en politisak som må anmeldes og etterforskes av politiet.

Bjørn S. Odden