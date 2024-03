Oscar var krigsseiler. Han er norsk, men britisk statsborger. Etter krigen ble han så dårlig behandlet i Norge at han byttet statsborgerskap. Det er NRK som har løftet saken fram i offentligheten.

Jeg er fra Kiberg i Øst-Finnmark, med krigshistorien i ryggmargen. Hvis Norge ikke tar vare på de som kjempet og eventuelt vil kjempe for vår frihet - så kan vi fort komme i en situasjon at våre unge soldater og andre ikke ønsker å satse livet for en stat som ikke er der for dem etter en krig. Det er 80 år siden krigen - er det ikke på tide å ta det moralske ansvaret?

Frp har stilt et Representantforslag om sikre krigsseilerne en verdig alderdom. Representantforslag 72 S (2023–2024). Da jeg leste forslaget var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle stemme. Det blir FOR at krigsseilerne, de få som er igjen, sikres en verdig alderdom.

Regjeringen med Ap og SP stemmer MOT forslaget.

Det betyr altså at flertall i Stortinget, tvinger regjeringen til å endre ordningen for krigsseilerne, til tross for sin holdning om å beholde dagens praksis.

Tonje Brenna, arbeids- og inkluderingsminister, AP, sa det slik til NRK i januar:

– Det er per i dag ingen planer om å endre den ordningen vi har for krigspensjon til krigsseilerne.

Saken kommer til behandling i Stortinget i 4. april.

Irene Ojala, Stortingsrepresentant for Pasientfokus, Finnmark

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen