Levekostnadene for folk flest er blitt merkbart forverret de siste årene. Det som har størst umiddelbar virkning på folks økonomi er økningene i matvareprisene, strømprisene, drivstoffprisene og rentekostnadene.

Det ser ikke ut til at offentlige myndigheter kan gjøre noe hverken med matvareprisene, strømprisene, drivstoffprisene eller rentekostnadene.

Matkøene for folk vokser og stadig flere må fryse for å berge seg, mens festen får lov til å fortsette med uforminsket villskap for matgigantene, strømleverandørene, oljeselskapene og bankene. Stortinget og regjeringen toer sine hender og kan intet gjøre, og langt mindre kommunene.

Her i Alta er det et lite bidrag kommunen kan yte for å lette presset på folks økonomi og som ikke vil gå merkbart ut over lovpålagte oppgaver i kommunen, og det er å redusere parkeringsavgiftene.

Nå skal jo kommuneledelsen og politikere flyttes fra gratisparkeringen ved Rådhuset til betalparkering i Sentral-Alta, og vil forhåpentligvis merke de økte kostnadene og motivere til å gjøre noe med parkeringsavgiftene. Med dagens parkeringsavgifter vil worst-case scenarioet føre til en merkostnad for de ansatte på ca kr 30.000.- på årsbasis.

Politikere vil sikkert bruke standardargumentet med at folk kan sykle eller bruke beina, eller ta buss, for å komme seg på jobb. Alta er ikke bygd for kollektiv transport, og alle kan ikke sykle eller gå til Alta sentrum. Bydelene er spredt tilfeldig over et stort geografisk område og bruk av bil til Sentral-Alta er en forutsetning for å kunne bo spredt.

Vi husker at da betal-parkering ble innført i Alta var begrunnelsen at overskuddet av avgiftene skulle gå til trafikksikringstiltak. Det har jo falt bort de seneste årene, og derfor kan kommunen trygt redusere parkeringsavgiftene til f. eks kr 10/time på de kommunale plassene i Alta sentrum uten at det går ut over kommuneøkonomien. Det vil dessuten bety mye for Alta som handelsby. Vi må håpe på en rask reaksjon fra politikerne.

John I. Dalseng