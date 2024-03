18. mars legger helse- og omsorgsministeren frem stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen. Her heter det at samiske perspektiv i større grad skal prege den nasjonale folkehelsepolitikken, og gir en god anledning til å fortelle om Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset.

Et samisk språkutvalg er av avgjørende betydning for å bevare og styrke samiske språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. Hvilken rolle kan ulike ansatte i Finnmarkssykehuset ta for å ivareta det samiske perspektivet, selv i en krevende omstillingsperiode, med stort fokus på bærekraftige helsetjenester?

Å gjøre en forskjell

Samisk språkutvalg er et utvalg bestående av representanter fra alle klinikker i Finnmarkssykehuset. Utvalget har blant annet som oppgave å gi råd i situasjoner hvor det avdekkes et behov for ulike tiltak, som for eksempel pasientkommunikasjon; forhold som brev, behandlingstekster, pasientinformasjon, tolketilbud, deltagelse i og feiring av samiske høytider, opplæring av ansatte, pressemeldinger og kunngjøringer. For å nevne noe.

Kort fortalt handler det som kulturarv, identitet, rettigheter, flerspråklighet, utvikling av ressurser og ikke minst støtte til det samiske samfunn. Finnmarkssykehuset tar denne oppgaven på alvor, og vi er vårt ansvar bevisst.

Mange vil kanskje spørre seg om vi bruk for et helt eget utvalg som har til hensikt å passe på hvordan vi jobber innenfor spesialisthelsetjenesten. For å ivareta det samiske mangfoldet er det viktig at pasientkommunikasjon, kulturforståelse og kulturelle aktiviteter får plass i en hektisk hverdag.

Samisk språkutvalg er et lite utvalg i et stort system, som har som mål å utgjøre en forskjell – både for den samiske pasienten, for de pårørende og for våre samiske ansatte. For å kunne være dedikert til mandatet og svare ut dette på en god måte hentes det inn flinke folk med kompetanse og kunnskap tett på problemstillingene som ønskes belyst.

Mer å gå på

Utvalget er viktig – og arbeidet har gitt gode resultater på ulike områder. Foretaksledelsen vedtok blant annet etter innspill fra utvalget at det skal være nulltoleranse for hets og sjikane overfor samiske pasienter, pårørende og ansatte. Selv om dette med selvfølgelighet gjelder alle uavhengig av kulturell bakgrunn, er det en viktig presisering som bidrar til en bevisstgjøring rundt temaet.

Utvalget har også lyktes med å skaffe større forståelse for bruk av tolketjenester i møte med den samiske pasienten.

Men selv med denne oppmerksomheten, informasjonen og bevisstheten knyttet til tolketjenester, så er vi at det er mer å gå på. Virksomhetsoversikter viser at det fortsatt er stort potensial i bruk av tolketjenestene. Arbeidet vil derfor fortsette slik at alle samiske pasienter kan bli møtt av spesialisthelsetjenesten med trygghet rundt kommunikasjon og språk.

Utvalget har videre bidratt til samisk oversettelse av skilt ved sykehusene, klinikkene og de øvrige lokasjonene i Finnmarkssykehuset. Lederen av Samisk språkutvalg har ledet dette arbeidet, og målet har vært å sikre god, riktig og informativ veiledning.

Kunnskap om hverandre

For å lykkes i arbeidet er det viktig at partene kjenner til hverandre, at funksjonen til Samisk språkutvalg er godt kjent i Finnmarkssykehuset, og at utvalget er godt kjent med de ulike avdelingene i organisasjonen.

Derfor er det naturlig for utvalget å oppsøke ulike avdelinger i foretaket. Det handler om å møte ansatte på sin hjemmebane, og bli kjent med deres arbeidshverdag. Nylig besøkte utvalget blant annet de prehospitale tjenestene i Alta; ambulansetjenesten og luftambulansen. I tillegg til omvisning på basene, har vi fått demonstrert utstyr og hatt samtaler med ansatte. Samtalene handler om den samiske pasienten og ivaretagelse av denne, om språk og om tolketjenester. Målet med disse besøkene er å bidra til bedre pasientsikkerhet, gjennom at mer kunnskap gir tryggere tjenester når ambulansen eller flyet transporterer pasienten videre til et høyere omsorgsnivå.

I den prehospitale tjenesten i Finnmarkssykehuset avdeling ambulansetjenesten, er det i dag totalt 22 ansatte med samisk språkkompetanse. Ambulansetjenesten har spesifikke insentiver for å motivere og stimulere til ansettelse av samisktalende ambulansearbeidere. Dette er spesielt viktig i et pasientsikkerhetsperspektiv, i den akutte situasjonen, under transport, behandling og overvåkning av pasienten helt frem til sykehus.

Informasjon til pårørende

Samisk språkutvalg har over tid jobbet med å se på hvordan man kan forsterke den informasjonen som gis til pårørende, de som ofte blir stående igjen når en av sine nære har behov for transport og behandling til sykehus. Vi snakker da om den akutte syke pasienten. I den forbindelse er det utarbeidet et pårørendekort for både barn og voksne som pårørende. Pårørendekortene inneholder informasjon om hva som normalt skjer videre med pasienten når hen forlater hjemmet. Det er også informasjon om hvordan man som pårørende kan gå frem for å komme i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Kortene blir produsert både på norsk og på samisk språk, og utrullingen starter i ambulansetjenesten.

I sum er et samisk språkutvalg en nødvendig og verdifull ressurs for å bevare, styrke og utvikle samiske språk og kulturer. Det er en investering i både samiske samfunn og i det kulturelle mangfoldet, som beriker hele samfunnet og ikke minst styrker spesialisthelsetjenesten særlig i Finnmark.

Rita-Alise Porsanger-Moen

Enhetsleder ved Samisk tolketjeneste

Leder av Samisk språkutvalg

Trond Carlson, klinikksjef

Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset