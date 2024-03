Det er en langdistanse seier for Arbeiderpartiet når samferdselsministeren nå leverer på Alta og Finnmarks viktigste samferdselsprosjekt. E45 mellom Alta og Suolovuopmi er en svært viktig strekning for transport mellom Finnmark og Finland, og til det europeiske markedet. Når veien er stengt på grunn av skred er veien rundt svært lang. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, er også hensynet til beredskap en faktor.

Det nytter å jobbe langsiktig når en skal få gjennomslag nasjonalt. Det kan av og til føles som en ikke når fram, men regjeringens prioritering av Kløftan viser at vi blir lyttet til.

Med utbedringene av E45 vil næringslivet få en veistrekning med forutsigbarhet og økt trygget. Transport av varer til og fra viktige markeder i Europa vil ha ønsket og planlagt regularitet. Risikoen for uhell og ulykker reduseres. Befolkningens mobilitet og mulighet til å reise uten å måtte vurdere værmeldingene gir en økt grad av frihet. At hensynet til gående og syklende også skal ivaretas, betyr at alle trafikanter vil få nytte og glede av de store summene som nå skal investeres.

Slike investeringer betyr også arbeid til lokale og regionale entreprenører. Vi regner med at anbudene vil lyses ut slik at lokale virksomheter kan være med i konkurransen om arbeidsoppdragene. Slik er dette prosjektet mer enn ett Kinder-egg, det er et samfunnsløft for Alta og for Finnmark.

I dag er vi veldig fornøyd og vi er stolte av regjeringen som har lyttet til oss og som nå leverer et prosjekt som vil ha betydning for generasjoner av Altaværinger og Finnmarkinger.

Gratulerer til oss alle.

Monica Nielsen, ordfører i Alta

Bente Haug, leder Alta Arbeiderparti