Over flere år har jeg måttet stille meg sjøl mange spørsmål rundt det politiske og det næringspolitiske bildet i Norge. Fra å være delaktig i mye av det mange kaller for samfunnsbygging, er jeg kommet i en situasjon hvor jeg føler at mye skurrer .

Tidlig på 2000-tallet var jeg styremedlem i det som da het Snøhvit næringsforening, nå Petro arctic. Jeg var entreprenørenes representant i en flott og lærerik periode . Det ble mange styremøter, festtaler og ikke minst det som gjorde mest inntrykk, den positiviteten som byfolket i Hammerfest viste, smilet var kommet tilbake og gleden over å gå fra en soveby til et håp om en by som nå ville få en positiv utvikling, var til å ta og føle på. Var stolt av å være en del av det, bolyst over natta oppsto.

Hvorfor føler jeg at vi nå er ført bak lyset ? Da Melkøya ble vedtatt var det med ett åpnet for enorme muligheter for en hel landsdel, ikke minst for oss fra Alta som jeg kommer fra. Det som skurrer er det politiske spillet i kulissene som ikke kommer frem og har vært og er en medvirkende årsak til at jeg har mistet tillit til en del av det politiske fellesskapet.

Hvordan i all verden kan en hel landsdel , eller for den saks skyld, en hel nasjon, akseptere plassering av et sykehus 2,3 km fra 250.000 kubikk flytende/komprimert gass/ LNG ?

Sikkerhetssonen i eksempelvis USA er 16 km i radius fra offentlige bygg og bebyggelse generelt. Andre land har mindre krav. Anlegget ved Risvika utenfor Stavanger i Rogaland har et generelt krav på 250 meter. Det står i kravet fra myndighetene at det enkelte selskap er ansvarlig for å vurdere sikkerheten, med andre ord «bukken kan sjøl passe havresekken» .

Er oppriktig glad for at Melkøya-prosjektet kom, og i grevens tid for landsdelen. Likevel klarer jeg ikke å fri meg fra tanken, hva om en av eller begge LNG-tankene (1 tank rommer ca 125.000 kubikk ) eksploderer, ikke forårsaket av brann og andre utblåsninger som allerede har skjedd, men en ren eksplosjon.

Vi trenger ikke være rakettforskere for å skjønne at verden og vår nasjon med , går inn i og er inne i en utfordrende tid. Trusselen fra Russland kan vi ikke ignorere, dette har også vår forsvarsminister Bjørn Arild Gram sammen med PST lagt frem i sin årsmelding om rikets sikkerhet den 13. februar 2023 .

Så den 7. juni 2023 legges det frem en rapport fra forsvarssjefens fagmilitære råd, NRK intervjuer general Eirik Kristoffersen som er klinkende klar på at trusselbildet er vesentlig forsterket og ber således i sin langtidsplan om 8 milliarder i økt støtte for å håndtere de sikkerhetsaspekter som økt konfliktnivå har medført. Dette finner man i NRK sitt nettarkiv.

Hva har dette med plassering av sykehus å gjøre og hva er det jeg vil frem til? Pr i dag vil et tenkt sabotasjeforsøk mot Melkøya ha stor mulighet for å lykkes. Det finnes håndholdte rakettsystemer i dag som er panserbrytende, er klar over at tankveggene er på ca 80 cm betong og innvendig kledd med trykkabsorberende stålplater, dette ligger på nett og dette vet også de som ønsker å eventuelt sabotere gasstankene. Det som er utfordrende, er flere ting.

Beredskapen i Hammerfest er en ting, men hva er egentlig folk klar over og hvorfor finner folk seg i det? Jeg blir helt sikkert sett på som en konspirasjonsteoretiker, men det gjør meg ingenting .

Hva skjer med folk i nærområdet og hva med de som da er innlagt og ansatt på sykehuset vårt . Mitt synspunkt har lenge vært at å bygge et stort LNG-anlegg så nær offentlige bygg er galskap, mitt synspunkt er også at det er stormannsgalskap å bygge et så stort sykehus til så få mennesker, uten å konsekvensutrede med hensyn til både sikkerhet , tilgjengelighet og demografi, samt folketall.

Dette er en debatt som er umulig å avslutte, all den tid vi fra Alta og Kautokeino med omegn også er mennesker med krav om å få hjelp når vi trenger det. Vi kan ikke stoppe før vi har i det minste akuttfunksjoner på plass, eller før vi slipper omveien om Hammerfest ved mistanke om hjertefeil. Har sjøl vært flere runder på denne måten og sist, men ikke minst et fullverdig fødetilbud.

Tenk om, dersom, hvis DU tør å leke litt med tanken: Sykehus bygges opp i Kirkenes og fredes uavhengig av hvem som sitter i regjering. Alta får en mindre sykehusenhet med akutt og fødetilbud, samt de tjenester som i skrivende stund er der. Ultrarene operasjonsstuer mm.

Hammerfest sykehus nedskaleres, kostnadsbesparende på vikarbruk og utallige kjøreturer og flyturer (miljøbevisst), men på sikt bygges opp som et nasjonalt sikkerhetssenter for offshoreindustrien. Her kan eksempelvis forsvaret ha sitt sikkerhetssenter, man kan ha alarmsentral med funksjoner som kan rykke hurtig ut ved en evt. olje-/gasslekkasje til havs . Man kan bygge opp et totalt læresenter for krisehåndtering både til lands og til havs .

I dag har man en kystnær beredskap som består av fiskefartøyer som skal rykke ut med oljelenser etc, ved en ulykke/tanklekkasje. Eks. ulykken med Exxon Valdes i Alaska i 1989. Jeg tror vi må tenke mye større for å møte den trusselen jeg håper vi aldri får treffe , men jeg likevel er redd for kan komme en dag.

Det norske folk har levd med fred nå i snart 80 år. Dette er lenge for veldig mange land i verden , vi KAN IKKE forvente at det skal vare uten å ta noen drastiske grep .

Oppsummering Vi trenger helsetjenester der folk er og bor. Alta er, om leseren er enig eller ikke en adskillig mer attraktiv plass og bo på og ta utdanning i , ene og alene pga klima og mer stabilt vær. Hammerfest har sin sjarm de og , men det er en vesentlig forskjell likevel.

Vi må akseptere konsekvensanalyser, de lages ikke for moro skyld. Sykehuset er fullstendig feilplassert når det engang ble vedtatt bygd der det er. Dette er noe de fleste nå aksepterer, selv om det er feil, så fortsetter kampen.

Avslutningsvis vil jeg bare støtte opp om en artikkel i Altaposten den 19.01.2024 der det er nok et tilfelle avslørt av at noe skurrer. jfr, info fra Finnmarkssykehuset.

Hva er det Finnmarkssykehuset og enkelte lobbyister i politikken har til felles?Det er det som skurrer!

Fred Ivar Opgård, Alta