Fredag klokka 15.16 var det klart at Finnmark igjen er tilbake rundt kongens bord, representert ved Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest. Hun har gjort en kometkarriere siden hun forlot ordførerstolen i nord for to og et halvt år siden.

Det er naturlig å tro at statsministeren i utgangspunktet hadde to gode kandidater fra Finnmark å velge mellom til posten som fiskeriminister. Både Sivertsen Næss og ikke minst Runar Sjåstad, med hjemsted i Sør-Varanger og bosted i Vadsø, kan ha vært aktuelle. Sjåstad er i likhet med Sivertsen Næss innvalgt på Stortinget, men har lengre fartstid i rikspolitikkenog er i tillegg fiskeripolitisk talsperson for Ap.

Det som kan ha gjort Sjåstad mindre aktuell er at statsministeren ikke ville bryte kjønnsbalansen blant Arbeiderpartiets regjeringsmedlemmer. Den er før Kjerkols avgang seks menn og seks kvinner. Derfor var et bytte i fiskeridepartementet med Marianne Sivertsen Næss, i stedet for Cecilie Myrseth, naturlig.

Det er lov å være uenig i både politikk og prioriteringer, men det er samtidig naturlig å glede seg over at Finnmark nå får den nye fiskeriministeren og dermed sterk innflytelse over en næring som fortsatt er ekstremt viktig.

Vi kunne ønsket oss sterkere fokus og satsing på kystflåten i forbindelse med kvotemeldingen som ble landet i vår. En fiskeriminister fra Finnmark har utmerket anledning til å påvirke fiskeripolitikken og styrke rammebetingelsene for kystfiskerne.

Så mener vi at Sivertsen Næss med sitt kjennskap til eget fylke har gode muligheter til å være en lyttepost som tar uroen knyttet til elektrifisering og vindparker på alvor, jamfør Fosen-dommen som spøker i bakgrunnen.

Det er også lov å lytte til befolkningen i Alta som er sjokkert og bekymret over demonteringen av helsetilbudet i Alta, med kutt av både kirurgi og ambulering av spesialister til Klinikk. Dette er alvorlig for vekstkommune nummer 1 i Finnmark og dermed for hele fylket.

Sivertsen Næss har akkurat vært med på årsmøtet i Finnmark Ap som advarer sterkt mot dette. Hun bør bruke sin nye innflytelse på å synliggjøre dette i sitt nye kollegium, for eksempel overfor kollega Jan Christian Vestre som har mulighet til å sette foten ned som eier og ansvarlig for utviklingen av nye Helse-Norge.

Fra Altas side er det gledelig at Ap-nestleder Vestre ble ny helse- og omsorgsminister. Vestre har det siste året opprettet et tett forhold til Alta Ap, som kan vise seg å bli svært viktig i helsekampen, og den kommende valgkampen for Arbeiderpartiet opp mot neste års stortingsvalg.

Lykke til!