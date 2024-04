Det ble lovet et nytt sykehus til hele Vest-Finnmarks befolkning. Men mot all fornuft, enda en gang, blir plassert på en uværsøy uti havgapet. Og igjen, flere timers reisevei for mesteparten av befolkningen. Som er de som både fyller opp sykehuset, og de som er grunnen til at det nye sykehuset i det hele tatt ble bygd. For som alle vet, et sykehus trenger folk… Men som pga «kameraderi» kunne dette presses igjennom. Derfor behøvdes ingen konsekvensutredning.

Da Alta selv bestilte en utredning, burde svaret på denne fått alle varsellamper til å blinke. Men «galskapen» skulle gjennomføres, koste hva det koste ville. Noe som bare støttet opp om at ingenting i denne «forhandlingen» ville vel ha tålt dagens lys, og som skjer på samme måten i dag. Der vel grensa på hva man kan tillate seg forlengst er utvisket.

Finnmarksykehusets styre bestod tidligere av medlemmer fra hele Finnmark. Men som i dag, etter utfrysninger av «alle de andre» kun består av lokalbefolkning med felles adresse – sykehuset uti havgapet. Der alt som behandles blir enstemmig vedtatt – til fordel for sykehuset. Et styre som vel forlengst har mistet sin seriøsitet. Og nu når «galskapen» har klappet sammen som en kortstokk, «støvsuges» nærmest i panikk, alt av veletablerte helsetilbud rundt om i Finnmark, som har blitt bygd opp over flere tiår som sårt tiltrengte tilbud til folket i nærmiljøet – for så og flytte alt til øya uti havgapet – i håp om at det er dette lille som skal til for og berge «galskapen». Et sykehus som for lengst burde ha blitt nedgradert til kun lokalbefolkningen.

Når uværet herjer uti havgapet, sitter alle i fella. Du kommer deg hverken hjem til familie eller jobb. Og heller ikke videre til UNN, visst ikke seekingen er nødt til å hente deg. Et uvær som kan herje i flere dager, i både storm og orkan styrke. Det er stengte veier, kolonnekjørte veier, innstilte båtavganger, stengt flyplass, igjennom store deler av vinteren.

Dette er bare en helt uakseptabel felle, som tross alt er reiseveien til og fra sitt sykehus for mesteparten av befolkningen, som skaper store problemer for de som rammes. Og ikke minst, hva denne fella må koste i penger.

Det samme gjelder for våre fødende kvinner. Den respektløse måten de blir behandlet på er bare en stor skam. I all slags vær, i både storm og orkan styrke, fraktes de rett uti uværet til den eneste fødeavdelinga i hele Vest-Finnmark --- på en øy uti havgapet. Pga styrets boikotting av all oppbygging andre steder. Et styre som bruker sin makt for alt den er verdt.

Alfhild Sindsen