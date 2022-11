Vi utfordrer alle til å bidra

DEBATT: For noen dager siden dukket vedlagte bilde opp i e-posten vår på KILDEN. Første tanke var; Ja, det er et godt formål. Alta Matstasjon gjør et meget godt og viktig arbeid. Kanskje vi burde bidra litt i år? spør Øyvind og Vigdis.