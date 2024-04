Nordens dag, som feires den 23. mars hvert år, er den store merkedagen for det nordiske fellesskapet. Nå knyttes Norden enda tettere sammen. Etter at Sverige nylig ble NATO-medlem, er Norden i samme allianse for første gang siden Kalmarunionens tid.

Personlige kontakter skaper tillit

Sentralt i feiringen av Nordens dag står de langvarige og nære båndene mellom innbyggerne i Norden, som utgjør selve kjernen i fellesskapet. Den tilliten og fortroligheten som preger relasjonene mellom mennesker i Norden danner grunnlaget for alt annet nordisk samarbeid.

Ved å heise de nordiske flaggene, slik vi oppfordrer alle kommuner til å gjøre, og ved å utveksle hilsener med våre nordiske venner på Nordens dag, sender vi et sterkt og tydelig signal om betydningen av det nordiske samholdet. Vi er ikke bare en samling av separate nasjoner, men en region forent i felles verdier og en felles, nordisk samfunnsmodell. Derfor er Nordens dag ikke bare en feiring av vår fortid, men også et løfte om å bygge en enda sterkere og mer integrert nordisk region for fremtiden.

Felles arbeidsmarked 70 år

Det nordiske samarbeidet er omfattende og har lang tradisjon. I 1954 gikk de nordiske landene sammen om at Norden skal være ett arbeidsområde. Alle som bodde i Norden fikk en rett til å søke arbeid i de nordiske nabolandene, og å bli likebehandlet med landets egne borgere.

Dette har betydd enormt mye for mange. Denne politiske beslutningen har bidratt til at Norden for mange føles som hjemme. Uansett hvor urolig det måtte være, i våre nærområder eller ute i verden, vet vi at vi har et nordisk nabolag å støtte oss på.

For mange har det vært helt naturlig å søke studier eller å ta arbeid i et nordisk naboland, blant annet fordi vi er så mange som kan snakke sammen – på vårt eget språk – på tvers av flere land. Dette gjør Norden til en unik region i internasjonal sammenheng.

Kontakt over grensene, vennskapsforbindelser og kultur- og språkforståelse, gir en plattform å samarbeide på og danner grunnlag for alt annet nordisk samarbeid. Ikke minst når det gjelder sikkerhet og kriseberedskap.

Det er god grunn til å feire alt vi har oppnådd – med en tydelig oppfordring om at det nordiske samarbeidet utvikles i tråd med vår tids utfordringer.

Espen Stedje

Generalsekretær

Foreningen Norden