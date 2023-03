Menneskerettigheter kan ikke ignoreres

DEBATT: - Det er ikke holdbart at en gruppe aksjonister må agere med full medieoppmerksomhet i inn og utland for at rett skal være rett. Unnskyldningen fra ministeren burde ha kommet uten slikt press via media, skriver Human-Etisk Forbund, region Finnmark, i en årsmøteuttalelse om menneskerettighetsbruddene i Fosen-saken.