Vi ønsker å takke FeFo-styret med deres vedtak om nei til Davvi vindkraftverk. FeFo sier nei til forhandlinger med Grenselandet DA om grunneieravtale for Davvi vindkraftverk.

Vindkraftverket er planlagt å være ett av Europas største i areal og ønskes plassert midt i ett inngrepsfritt naturområde. FeFo viser til hensyn til lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern.

Vi representerer natur- og friluftslivsorganisasjoner i Finnmark og har til sammen over 4.000 medlemmer. For oss er dette vedtaket kjærkomment. Vi setter pris på at FeFo legger vekt på friluftsliv og naturvern.

Vi antar at FeFo også legger dette natursynet til grunn i andre lignende utbyggingssaker på Finnmarkseiendommen.

Med Melkøya-pakken som bakgrunn, opplever vi nå et historisk stort press på naturen vår. Vi har uttalt noen forventninger vi har til NVE som også FeFo bør merke seg.

Vi forventer tidlig avslag på utbygging:

– I myr, torv og karbonrike områder.

– På/nær viktige leve- og trekkområder for ansvarsarter og truede arter.

– I store sammenhengende områder med urørt preg, truede naturtyper, INON-områder med buffersoner og villmarkspregede områder.

– I viktige friluftslivsområder og utvalgte naturtyper.

– På steder hvor utbygger risikerer å bryte med menneskerettighetene (ref. Fosen-dommen).

Vi ber også om at FNs naturavtale blir overholdt.

Norges Jeger- og

Fiskerforbund Finnmark

BirdLife Finnmark

Alta og Omegn Turlag

Sør-Varanger Turlag

4H Finnmark

Miraculix

Naturvernforbundet

i Finnmark.

Koordinert gjennom Forum for natur og friluftsliv