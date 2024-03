Nå har Finnmark fylkeskommune bekreftet at de som søker løyve for flybuss mellom Hammerfest og Alta Lufthavn, ikke kan stanses av politikere fra kommuner eller fylket.

Vi kan love at vi vil bruke flybussen, når den kommer! Vi er mange som er lei av å plages med tunge kofferter på båten, kanskje bli sjøsjuk, kave seg av båten, få med alt og trekke unger og bikkjer gjennom iskald snøfokk og ubrøyta vei et langt strekke opp til flyplassen.

En ny, behagelig fly-hverdag

Frem til 2015 kjørte Boreal kommersiell flybuss mellom Hammerfest og Alta Lufthavn to ganger daglig. Nå gleder vi oss til vi igjen kan sette oss på flybussen i Hammerfest og sitte varmt, godt og i ro til vi kommer helt frem til døra på flyplassen. Sjåføren hjalp deg ut hvis du trengte det.

Flybuss må ikke behovsprøves

Det har vært mange rykter rundt hvorfor det ikke er flybuss, og om at FFK ikke vil tillate dette. FFK fikk spørsmål om hvordan de forstår yrkestransportforskriften §35a pkt 2, der det står om at det ikke skal behovsprøves ruteløyve for a) bussruter med lengde over 80 km, og b) til/fra flyplasser. Svaret:

«Dersom søker oppfyller de formelle kravene, det vil si driver en fast og varig virksomhet i Norge, har god vandel, har tilfredsstillende økonomisk evne og har tilstrekkelig faglig kompetanse, skal ruteløyve for flybuss innvilges.»

Fint!

Kortere reisevei, lettere å reise kollektivt

For folk som bor på strekningen Hammerfest sentrum (sørafor havna) – Rypefjord – Kvalsund – Skaidi vil det bli mye lettere å reise kollektivt. Og de vil nå få en mye kortere og mer praktisk reise. Før har de måttet reise nordover til Hammerfest for å ta VargsundXpressen (VX) sørover igjen. Det gir lite mening både i et miljøperspektiv og mht tidsbruk.

Mange kanselleringer på Alta-Hammerfest-båten

Det har vært nervepirrende for folk å stå og vente på Alta-Hammerfest-båten, spesielt i vintersesongene. For hvis båten ikke kommer, er det er veldig vanskelig å skaffe en annen båt som kan ta folk til flyplassen til oppsatt rutetid.

2020-2021: Vintersesongen var båten kansellert 81 ganger. Vi regner kun med kanselleringer ved at mannskap var i karantene eller hadde korona. Dette fordi buss ville kun ha bruk for 1 sjåfør, og denne er fullt mulig å oppdrive vikar til både I Hammerfest eller Alta, men mannskapet på båt er verre.

2022-2023: Hvis vi regner vintermånedene okt.-april, så regner vi 59 kanselleringer.

2023-2024: Regner vi vinterperioden okt.-februar, 2 måneder mindre, er det allerede 46 kanselleringer

I tillegg til de offisielle kanselleringene har det vært avbrutte turer som ikke har blitt annonsert på meldingstjenesten til Snelandia.

Bussen klarer kolonnekjøring!

Husk at veien ikke er stengt for buss (eller biler) når det er kolonnekjøring. Og når det brøytes for kolonnekjøring, så går kolonnen når bussen skal gå. Joda, noen ganger er veier værstengt om vinteren. Men da er været så ille at båten ikke går heller! En periode reiste jeg mye. På 7 år opplevde jeg 1 gang at bussen ikke kom seg over Sennalandet. Men da var det ikke noe annet som gikk heller.

Veldig mange hammerfestinger og andre har prøvd å få politikerne på fylkestinget til å spare ca 15 millioner kroner hvert år ved å droppe Alta-Hammerfestbåten og å stokke bussene som fylkeskommunen allerede betaler for, litt bedre. Men fylkespolitikerne har nektet.

Men nå har altså fylkesadministrasjonen endelig bekreftet at de ikke kan nekte en privat aktør som vil starte flybuss! Hurra!

Sylvi Jane Husebye