«Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner» (Sannhetskommisjonen) ble opprettet av Stortinget i 2018. Rapporten fra Sannhetskommisjonen ble overlevert til Stortinget den 1. juni 2023. Det tok altså 5 år å lage denne rapporten. Den er på 700 sider.

Rapporten inneholder et omfattende materiale som det tar lang tid å sette seg inn i, for ikke å snakke om den tiden det vil ta for å kunne gi en gjennomarbeidet tilbakemelding på rapporten.

Kontroll - og konstitusjonskomiteen på Stortinget har vedtatt at det skal gis anledning til å komme med innspill til innholdet i rapporten. Fristen for innspill er satt til den 19. januar 2024. Dette betyr at de som måtte ha synspunkter på innholdet i rapporten har fått en frist på to måneder til å komme med innspill. I de to månedene finnes både jule - og nyttårsfeiring.

Dette er en meget kort tidsfrist sett i forhold til saksmengden. Ifølge opplysninger på Kontroll- og konstitusjonskomiteens hjemmeside er det ikke lagt opp til noen ordinær høringsprosess. Dette verken i skriftlig- eller muntlig form.

Den prosessen som det er lagt opp til må derfor karakteriseres som en harelabbprosess.

Det vi må regne med, er at Kontroll - og konstitusjonskomiteen vil bli overlesset av innspill fra samepolitisk aktive personer, samepolitiske organisasjoner og institusjoner- og organer av samepolitisk karakter.

Dette vil selvsagt påvirke stortingsrepresentantene.

Mest sannsynlig vil det komme få innspill fra ikke-samepolitisk hold. Kommuner, fylker organisasjoner etc. vil rett og slett ikke rekke å komme med innspill. I tilfelle innspill er sjansen stor for at innspillene vil være lite gjennomarbeidet og mangelfulle på grunn av den korte tidsfristen.

Ingen må være i tvil om at det som Stortinget kommer til å vedta i forbindelse med behandlingen av denne rapporten, vil være ledende for mye av den samepolitikken som kommer til å bli ført i årene etter dette.

De samepolitisk funderte vedtakene som da vil komme, vil selvsagt ha direkte og indirekte betydning for store deler av befolkningen i Norge, men disse berørte parter blir ikke gitt skikkelige muligheter til å komme med gjennomarbeidete synspunkter på innholdet i Sannhetskommisjonens rapport.

Det er derfor trist at Stortinget har lagt opp til en prosess som ikke gir det sivile samfunnet og offentlige organer skikkelig med tid til å framme sine synspunkter på Sannhetskommisjonens rapport, slik at de kan få fremmet sine synspunkter på en grundig og gjennomarbeidet måte.

Stortinget bør derfor gjøre om sitt vedtak og sende rapporten ut på ordinær høring med god tidsfrist til å kunne komme med høringsuttalelser.

Hva er årsaken til at Stortinget har et slik hastverk med å få behandlet en omfattende rapport som det tok fem år å få skrevet?

Jarl Hellesvik