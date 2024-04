Paul Wirkola hadde den 8. april på debattsiden tatt for seg det Altapostens melding om at avisa skulle gå fra tre til to papirutgaver i uka, og det var nok ingen hyggelig melding for en avisleser.

Han gav et så fint historisk og humoristisk preg av avisene opp gjennom årene, langt tilbake i tid. I papiravisens dager.

Men jeg stiller meg også bak Wirkola (og sikkert flere til) at våres papiravis og Altaposten som helhet er veldig god, og at Rolf E. Lund og hele hans stab gjør en fantastisk jobb med å gjøre avisen slik at den alltid er både veldig tiltalende, informativ og tidsaktuell.

Jeg er sikker på at jeg fortsatt får dekket mitt behov i avisa, selv om det blir en avis mindre.

Det er nå åtte år siden vi flyttet til Sarpsborg kommune i Østfold. Trives nå ganske bra, da jeg har noen av min familie også her.

Men jeg har fortsatt veldig hjemlengsel til Alta! Til nordlyset, midnattssola, stjernehimmelen, Altafjorden, Altaelva og multe- og bærmyrene. Hele naturen der! Og selvfølgelig barn og barnebarn og venner.

Flere av mine barnebarn og barn er aktive gjennom idrett, kultur, musikk, etc. – og er derved av og til i avisen.

Hvorfor jeg håper å få beholde papiravisen? Jeg er av den eldre garde, og er ikke noe særlig inne på nettet på grunn av lite dataferdighet og aldersredusert syn. Får derfor også alt av offentlig post (papirfakturaer, div. brev etc.).

Og her i Sarpsborg kommer heldigvis Altaposten hjem til meg i postkassa, og hjelper meg å føle at jeg er der, fordi jeg kan finne bilder fra Altaelva, den flotte nordlyshimmelen og alt det vakre i naturen og byen, som jeg savner fra forskjellige årstider.

Også fordi jeg har aktivert i permer viktige ting som har skjedd opp gjennom årene. Det er viktig for mine barn, barnebarn (og oldebarn m/tiden) kan få nyte godt av alle slike minner fra Alta, som Altaposten gir oss gjennom det flotte, nyttige og lærerike stoffet som vi kan bla fram – og som bare papiravisen kan gi oss.

Torild Fjeldstad