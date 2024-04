Emil Andre Taftø Thorstensen Foto: Kita Eilertsen

Tirsdag 30. april skal politikerne i Alta behandle alkoholpolitikken for de neste 4 årene. Forslaget som ligger til grunn, er å videreføre dagens praksis. Hvorfor skal Alta kommune ha strengere regler for skjenking av alkohol enn hva loven tillater det?

Fremskrittspartiet ønsker mindre byråkrati, og med det vil vi fremme forslag i kommunestyre om en rekke endringer, når det kommer til dagens praksis av alkoholpolitikken til Alta kommune. Hvorfor skal kommunen bestemme om du får lov å nyte en god drikk i solveggen eller ikke? Når kommunen samtidig har åpnet opp for at du får lov å servere gruppe 3, i utkantkommunen. FrP blir å fremme forslag om å tillate gruppe 3 servering også i tettstedet. Vi mener at restaurantene og pubene klarer helt fint å håndtere dette, uten politisk innblanding.

Nasjonale regler sier at man kan skjenke øl og vin mellom kl 06:00-01:00 i ukedagen og 06:00-03:00 i helgene. Dette mener FrP at Alta kommune burde forholde seg til. Da slipper man å måtte søke dispensasjon fra egne regler, når eks flyplassen søker om å få lov å starte skjenketiden før lokale bestemmelser. I tillegg viser det jo også at flyplassen med sin skjenketillatelse og ganske mange tusen gjester i løpet av året at så tidlig servering ikke er problematisk.

FrP blir å fremme følgene forslag:

1. Tillate gruppe 3 servering ute i Alta kommune, på inngjerdet områder

2. Skjenketider 06:00-01:00 søndag til torsdag og 06:00-03:00 fredag og lørdag.

Fremmer også fjerning av følgene punkter under lokale særbestemmelser:

3. Fjerne punkt 4: Det gis ikke skjenkebevilling til steder der pengeautomatspill er plassert i lokalet eller i tilknytting til et skjenkested.

4 Fjerne punkt 5: Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.

5. Fjerne punkt 6: Det gis ikke skjenkebevilling for utøvelse ved gatekjøkken/matvogner eller ved servering av fastfood, kebab eller lignende serveringsteder inkluder mobile salgsvogner.

6. Fjerne punkt 7: For spisesteder, puber, diskoteker tilknyttet kjøpesenter og varehus kan bevilling innvilges under forutsetning av at adgang fra kjøpesenterets/varehusets fellesareal skal være skjermet i senterets åpningstider. Skjermingen må gjøres på en slik måte at direkte innsyn fra felles arealer begrenses.

7. Fjerne punk 9: Båt/skip kan tildeles skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,2, og 3. Skjenking ved kai er kun tillat ved den kaiplass som er spesifisert i bevillingsvedtaket. Uteservering gjelder kun på dekk.

8. Fjerne punkt 10: Det gis ikke skjenkebevilling permanent eller for enkelt anledning til steder som har stripping, toppløs-servering og lignede som del av underholdningstilbudet/driftskonsept.

Punkt 1 under «det gis ikke ambulerende eller bevilling for enkelt anledning til» fremmes endringer. Der man ønsker å fjerne siste del. «samt motor/scootercross-arrangementer»

Emil Andre Taftø Thorstensen

Leder Alta FrP