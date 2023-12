I disse dager er det budsjettider der kommunene skal spikre de økonomiske rammene for neste år. Vi har nettopp vært igjennom kommune og fylkestingsvalg der våre politikere snakket mye om hvordan vi skal utvikle kommunene videre. Mange lovnader skal nå følges opp. I likhet med Alta Næringsforening og Maskinentreprenørenes avdeling i Finnmark (MEF Finnmark) er politikerne særlig opptatt av arbeidsplasser og befolkningsutvikling.

Det er vel og bra, og ofte hører vi fra både lokal og fylkespolitikere at «han stat» må stille opp med mere penger. Men hva med å starte med det dere selv har ansvaret for, og selv kan gjøre noe med. Nemlig lokal infrastruktur.

Alta Næringsforening og MEF Finnmarker er bekymret for den tiden vi nå møter. Det er noen mørke skyer i horisonten som allerede har begynt å komme innover oss. Vi går inn i en tid med lavere aktivitet på grunn av renteøkninger og prisstigninger.

Tilbakemeldingen fra entreprenørene er at ordreboka snart er tom og man frykter permitteringer og i verste fall konkurser. Det er nå kommunene i Finnmark må kjenne sin besøkelsestid. Start med å ta tak i det som er enklest å gjøre noe med:

Da snakker vi spesifikt om å sette i gang med å utbedre vann og avløpsnettet (VA) vårt. Få i gang utlyste prosjekter og sett av mer penger til framtidige investeringer i VA-nettet.

Det er viktig at kommunepolitikerne innhenter informasjon om tilstanden til vann og avløpsnettet. Dette er den skjulte infrastrukturen som er lett å glemme. Vi ser at i de fleste kommuner er budsjettet til fornying av ledningsnettet for lavt.

Det er mange negative konsekvenser med å ha et gammelt og dårlig ledningsnett. En av konsekvensene med dårlig ledningsnett er også dårligere brannberedskap. Hvis vannrørene er gamle og gjengrodde, har de ikke lenger den vannkapasiteten som er kravet i forhold til brannberedskapen.: Dette er et ansvar som dere politikere må ta på høyeste alvor.

Gamle kommunale vann og avløpsanlegg er også årsak til de fleste vannskadene i Norge. Syv av ti vannskader skyldes overvann og stopp i avløp. Utredninger som er utført i regi av Maskinentreprenørenes forbund (MEF) synliggjør problemene med klimaendringene og ekstremnedbør som underdimensjonerte og dårlige vedlikeholdte vann og avløpssystemer ikke takler. I tillegg vet vi at i Finnmark renner ca 50% av drikkevannet rett ned i grunnen som følge av dårlige ledningsnett. Dette er ikke bærekraftig over tid.

Øk budsjettene og investeringene til VA-prosjekter. Dette vil komme næringslivet og befolkningen til gode, og i sum være lønnsomt og bra for den enkelte kommune i sin helhet. Vann og avløpsnettet finansieres over selvkostområdet. Ved å ikke ta investeringen i nettet til riktig tid vil man få økte kostnader jo lengre man skyver det framfor seg. Økte kostnader som man i neste omgang må velte over på innbyggerne.

Som politiker vinner man sikkert ikke valg ved å prioritere økte bevilgninger til VA. Men det er en reel fare for at man taper valg ved å belaste innbyggerne med økte kommunale avgifter p.g.a at man ikke har prioritert nødvendige VA-investeringer. Og i perioder med lav aktivitet er det også mulig for kommunene å få en rimeligere investeringskost enn når det er høykonjunktur.

Private arbeidsplasser, investering i lokal infrastruktur og generell næringsutvikling er viktig for å få utvikling lokalt i hver enkelt kommune. Så kjære politikere: Sett av mere penger til utvikling av lokal infrastruktur, og start med VA-nettet.

Det er dere som snekrer i sammen budsjettene og har ansvaret. Maskinentreprenørene og øvrig næringsliv er klare til å gjøre jobben. Men det er dere som sitter med handa på rattet. Tar dere utfordringen og gjør ord om til handling?

Kjetil Kristensen, direktør Alta Næringsforening

Rolf Erling Heggem distriktssjef MEF Finnmark

Ove Eriksen, styreleder MEF Finnmark