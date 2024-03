For pasienten skal det ikke ha noe å si om behandlingen skjer i kommunen eller på sykehuset. Pasientene skal få rett hjelp til rett tid. Derfor lanserer regjeringa i Nasjonal helse- og samhandlingsplan en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste.

Det er særlig tre hovedutfordringer vi nå må løse: Mangel på fagfolk, at pasienter er kasteballer i tjenesten og at vi fortsatt må jobbe for likeverdige tjenester uavhengig av pasientens adresse og lommebok. Dette er store utfordringer som ikke har noen kvikk-fiks. For å møte disse hovedutfordringene mener vi at det er seks viktige grep som må tas:

Utdanne, rekruttere og beholde fagfolk

Vi satser på kompetanse og gode karriereløp i vår felles helsetjeneste. Fagfolkene er vår viktigste ressurs, og målet er at vår felles helsetjeneste skal være en attraktiv arbeidsplass gjennom hele arbeidslivet. Da må de som jobber i helsetjenesten ha gode og trygge arbeidsforhold, de må trives på jobb og de må ha en meningsfylt arbeidshverdag med faglig utvikling. Vi vil også se på oppgavedeling og organisering, og har allerede gitt sykehusene i oppdrag å vurdere hvor vi kan prøve ut alternative arbeidstidsordninger og oppgavedeling mellom yrkesgrupper, for å bruke de samlede ressursene på best mulig måte.

Endret finansiering

Befolkningens behov øker, da må finansieringen av sykehusene reflektere det. Derfor gjør vi en rekke endringer nå for å øke sykehusenes forutsigbarhet. Endringene går ut på å redusere egenkapitalkravet til investeringer, bedre rentebetingelsene og sikre bevilgninger som fullt ut tar hensyn til at befolkningen blir eldre, med økt behov for helsetjenester. I tillegg foreslås andelen aktivitetsbasert finansering redusert til 30 prosent for å gi sykehusene økt strategisk handlingsrom.

Nye organiseringsformer

Vi peker vei mot en felles helsetjeneste, og vil prøve ut og innføre nye organiseringsformer for å skape mer sammenhengende tjenester og bedre bruk av fagfolk. Integrerte psykiske helsetilbud for barn og unge, jordmødre som kan ha kombinerte stillinger i kommuner og på sykehus og mer tematisk organisering av psykisk helsevern er steder å begynne. I tillegg skal et nytt og varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd gjøre det enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om tjenesteutvikling og gode pasientforløp.

Ny digitaliseringsstrategi

Vår felles helsetjeneste er avhengig av gode, digitale løsninger. Vi vil bort fra store og komplekse prosjekter og over til konkrete løsninger som gir fagfolk mer tid til pasienter. Digitale løsninger og arbeidsverktøy er sentralt for et sammenhengende pasientforløp og en bedre arbeidshverdag for fagfolka våre. Samtidig skal løsningene bidra at vi bruker ressursene på best mulig måte. Vi erstatter «én innbygger, én journal» med en strategi der vi går stegvis fram og henter ut gevinster underveis.

Forenkle regelverk

Vi peker ut regelverk og lovverk som vi vil forenkle og tydeliggjøre. Målet med arbeidet er at pasienter, brukere og pårørende lettere skal forstå og benytte seg av rettighetene de har. Lover og regler skal ikke skape unødvendig merarbeid eller rapportering, men understøtte fagfolkas arbeid i hverdagen. Og vi må ta vekk hindre for god samhandling og oppgavedeling.

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan samler vi løsninger for å sikre at vår felles helsetjeneste er rustet for fremtiden og for at innbyggerne i hele landet har tilgang på gode tjenester.

Ventetidene skal ned, bærekraften skal opp og fagfolk skal ha det bra på jobb.

Løsningene finnes ikke i enkelttiltak, men i helheten. Til sammen setter dette en ny kurs for vår felles helsetjeneste. Til det beste for pasienter, pårørende og fagfolka våre.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister