I dag er det 8. mars og kvinnedagen. Butikkene knytter kvinnedagen til kjøp og salg av alt fra truser til maskara. Men vi kvinner må bruke dagen bedre enn å handle. Som kvinnelig leder fra Pasientfokus kjemper jeg alene her på Stortinget om fødeavdeling til Alta. Nå utfordrer jeg Sametingets kvinner til å stå sammen med Pasientfokus fra Finnmark om fødekvinners rettigheter. Det er NÅ Sametinget har mulighet til å vise kvinnesolidaritet.

På Stortinget er det sju kvinnelige parti- og listeleder på Stortinget. I tillegg er det tre parlamentariske ledere fra Ap, Sp og Mdg. Det er også fint at det er i underkant av 50 prosent kvinnelig representasjon i Stortingssalen.

Det betyr at i denne perioden er det overvekt av kvinnelig makt i Stortinget. Mitt mål er at vi kvinner på Stortinget må bruke makta vår til å sikre kvinners rettigheter til trygg fødselstilbud gjennom Grunnloven - ikke gjennom helseforetaksloven.

Fødekvinners år 2024/2025

Pasientfokus og jeg kommer denne høsten til å legge fram et Grunnlovsforslag som skal sikre kvinner trykk fødeomsorg og fødsler.

BirthRights Norge stilte et spørsmål om fødetilbudet og kvinners rettigheter til Helsedirektoratet. I svaret står det, sitat:

"Helsedirektoratet er ikke rette instans for klager på fødetilbudet. De regionale helseforetakene har ansvar for fødetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Klager på manglende tilbud må derfor rettes til disse.» Du ser det du også- ikke sant? Det er ikke helsedirektoratet som har ansvar for fødetilbudet i Norge, det er ikke stortinget, eller helseministeren - nei det er "De regionale helseforetakene som har ansvar for fødetilbudet i spesialisthelsetjenesten." Den makta mener jeg vi skal ta bort fra helseforetakene! Vi i Pasientfokus vil frata helseforetakene den makta.

Vi kvinner kan faktisk gjøre en forskjell mens vi har makt. Den forskjellen må komme kvinner til gode. Ellers kan den store kvinneandelen på Stortinget bli en byrde.

Nå utfordrer jeg Sametingets kvinner til å stå sammen med Pasientfokus fra Finnmark om fødekvinners rettigheter.

Gratulerer med dagen! Vi kvinner må stå sammen - Pasientfokus jobber på for kvinners rett til trygghet, for folkehelse, kvinnehelse. Det er URIMELIG at kvinner ikke har den rettigheten.

Gratulerer med dagen!

Irene Ojala (Pasientfokus)

Stortingsrepresentant, Finnmark

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen