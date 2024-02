Men for den øvrige befolkningen i Vest-Finnmark var døra stengt. «Døra» er også stengt for de ansatte som må flys inn til Hammerfest når uvær herjer.

Pasientfokus og undertegnede har alltid ment, og sagt, at det er riktig at Hammerfest, som ligger så værutsatt til, har sykehus etter det naturlige pasientgrunnlaget området har. For når uværet herjer – da må befolkningen i Hammerfest ha en åpen dør inn til sykehuset – noe de også hadde da orkanene traff Finnmark for kort tid siden.

Men når flyplassen i Hammerfest, Kløfta, Sennalandet og Hatter er stengt er «døra» til sykehuset i Hammerfest stengt for den øvrige befolkningen i Vest-Finnmark.

Så skulle det jo fint bare mangel at det ikke er noe aktivitet ved Hammerfest sykehus når uvær herjer. For de har jo pasienter liggende før uværet bryter løs - i tillegg har befolkningen i Hammerfest behov for sykehustjenester. Men når været hindrer pasienter som bor utenfor bykjernen fra å komme til Hammerfest sykehus - sier det seg selv at det blir mindre av den planlagte aktiviteten.

Gjennom natten har jeg fått noen bilder av kommentarer på FB av ulike aktører i Hammerfest. – kommentarer skrevet av de som tjener best på at Stortinget i desember 2017 stemte mot en uhildet konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Slike konsekvensutredninger er vanlige å gjennomføres når staten skal bruke mye penger – og når beslutningene kan få uheldige konsekvenser for befolkningen som er tiltenkt som brukere av et tilbud.

I ulike FB meldinger blir undertegnet beskrevet som både kunnskapsløs og løgnaktig. Det kan godt hende jeg mangler kunnskap om enkelte ting. Men ut fra den kunnskapen jeg har viser kommentarene hvor lite kunnskap de selv har over dagens situasjon. Og det viser også - slik jeg ser det - en arrogant holdning til egne ansatte ved Finnmarkssykehuset og til pasientene som er og blir berørt.

Igjen: Det er fint at døra inn til sykehuset i Hammerfest var åpen for befolkningen i Hammerfest uværsdagene for få uker siden. Det skulle jammen bare mangle.

Som en digresjon: Onsdag 13.juni 2018 hadde Postkortkvinnene – det som nå er Pasientfokus– møte med foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset. Møtet var på Skaidi. Og fra Pasietfokus var Sylvi Andreassen, Unn Hariet Vekve og jeg. Jørgen Nilsen var da leder for prehospitale tjenester og Eva Håheim Pedersen var administrerende direktør.

På møtet la jeg fram pasienthistorier jeg hadde fått lov til å vise til – der folks prognosetap grunnet omveien til Hammerfest sykehus for pasienter i Alta og Kautokeino ble vist til. På det møtet var også dagens fylkeslege Anne Grethe Olsen. Jørgen Nilsen brøt inn og sa at det Ojala sier stemmer ikke.

Jeg hadde forutsett at vi kunne få slike kommentarer – og hadde fått tillatelse til å nevne navn på pasienter som hadde saker på vei inn i rettssystemet, var i rettssystemet eller hadde vunnet fram med sine saker i rettssystemet. Hovedvekten av sakene var prognosetap påført pasienter fordi de var sendt til feil sykehus.

Vi kunne høre en knappenål falle etter min presentasjon. Og den gjengse kommentaren fra flere i ledelsen som var til stede på møtet var «Vi var ikke klar over hvor godt informert dere er.» Hadde jeg ikke vært forberedt - så hadde Nilsen kommentar gitt en forståelse om at jeg løy. Nå ble Nilsen sittende igjen som en fordekker av fakta.

Gode folk: Som Stortingsrepresentant for Pasientfokus er jeg like godt informert i dag - om ikke bedre. For nå tar folk i hele Finnmark kontakt grunnet uroen Finnmarkssykehuset selv har skapt.

Tidligere nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, sa før valget i 2021 at sykehuset i Vest-Finnmark bygges i Hammerfest av historiske årsaker. Vi i Pasientfokus mener at sykehus skal bygges for fremtiden. Og i en urolig tid, med krig, klimaendringer med våtere, villere og røffere vær - må vi ha et berdskapssykehus i Alta for å være operativt i en krigs/ krisesituasjon i Finnmark.

Hurdalsplattformen viser klart til tjenester som skal bygges opp ikke ned. I tillegg har vi totalberedskapskommisjon, forsvarskommisjonen, fagmilitære råd som støtter en oppbygging av totalberedskapen og helsetilbudet i Finnmark. Den som motarbeider disse signalene har ikke forståelse for den vanskelige tiden vi lever i.

Når NRK, Altaposten, Kronstadposten, Sagat eller andre mediehus intervjuer Pasientfokus og meg – så intervjuer de ikke en aktivist. De intervjuer en stortingsrepresentant stemt inn av folk fra samtlige partier – fordi partiene skuffet dem.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus