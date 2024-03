Næringsarena Nord er en sammenslutning for næringsforeninger i Nord-Norge, og representerer de aller fleste bedriftene i landsdelen.

Næringsarena Nord er bekymret for lokale nordnorske matprodusenters muligheter til leveranse av bærekraftig og kortreist mat i store offentlige anbud.

Vekting i store anbud fra det offentlige er avgjørende for nordnorske matprodusenter og tilvirkningsbedrifter når anbud legges ut.

I de siste ukene er vi blitt gjort oppmerksom på forsvarets anbud og «Drytech-saken» samt et anbud som er lagt ut på vegne av 16 kommuner i Nord-Norge som skal gjøre felles innkjøp til kommunene. Begge anbudene er rettet mot grossister, men vil få stor betydning for kortreiste lokale råvare- og matprodusenter i landsdelen.

Tildelingskriteriene innehar, så vidt vi kan lese, ingen annen vekting enn pris. Dette medfører at bærekraft og miljøavtrykk ikke er vektlagt og derfor vil resultere i at lokale varer fra nordnorske leverandører vil ikke bli foretrukket. Dette henger også sammen med hva de store grossistene har av varenummer i sitt utvalg.

Det ligger heller ingen vektig på at X antall prosent av produktene skal være fra nordnorske råvareleverandører. Det betyr at potet, kjøtt, gulrot, fisk og andre varer som produseres i nord med kort transport, og dermed mindre miljøavtrykk, med lokal verdiskaping og søkelys på bærekraft ikke vil bli foretrukket av grossist i anbudet. Dette handler også om mangel på mulighet for transport og leveranse fra lokalt næringsliv og anledning til leveranse utenom grossistens kjøre og leveringsrute. Saken er komplisert og inneholder mange faktorer som kan være vanskelig å ivareta i prosessen med et anbud men når råvareprodusenter og matprodusenter i landsdelen slår alarm er det de vi må lytte til.

Den store konsekvensen av å ikke ha med en vekting på bærekraft og lokal mat fra nord er at man på sikt bygger ned eget næringsliv og kanskje til og med arbeidsplasser i egen kommune.

Når det gjelder nevnte anbud vil det kunne ha store, positive ringvirkninger for nordnorske matprodusenter og tilvirkningsbedrifter som rigger landsdelen for beredskap, men det er et stort, men; anbudet tar ikke høyde for dette. Rapporten uttaler at hvis lokale og regionale bedrifter ikke når opp i konkurransene vil de heller ikke være øvd og trent for å håndtere beredskapssituasjoner når det er nødvendig. Og ettersom de ikke har kontrakter med offentlige aktører, er de ikke nødvendigvis gripbare ressurser for myndighetene når krisen inntreffer. Den store konsekvensen av å ikke ha med en vekting på bærekraft og lokal mat fra nord er at man på sikt bygger ned eget næringsliv og kanskje til og med arbeidsplasser i egen kommune.

I senere tid har konkurransen Matvarer for kommuner i Nord-Norge 2024-2027 blitt oppdatert ved at utlyser av anbud, på vegne av kommunene, har valgt å inkludere lokalmat, men kun som et notat som sier ved at kommunene som deltar i denne konkurransen har et sterkt ønske om å kunne kjøpe mat fra lokale produsenter gjennom rammeavtalene i dette anbudet. Notatet er å regne mest som en oppfordring til grossistene. Vi mener dette ikke tilstrekkelig, men at kommunene bør sette seg inn i handlingsrommet de har for å kunne handle lokalt, og ikke overlate hensyn til beredskap i landsdelen til uavhengige grossister som ikke nødvendigvis har dette som sitt fokusområde.

Næringsarena Nord oppfordrer offentlige aktører til å være bevisst hvilke tildelingskriterier og vekting av krav som legges i store anbud i Nord. Konsekvensene er langt større enn akkurat anbudet og ringvirkningene rammer på sikt stabilitet og produksjon i nord som er viktig for bosetting, beredskap og tilstedeværelse i en landsdel som er viktig for Norge å opprettholde på både i fredstid og urolige tider. Det offentlige bør gå foran som et godt eksempel og kreve bærekraftig leveranse som understøtter lokale leverandører for slik å sørge for produksjon og bosetting i nord for nord. Dette er fullt mulig uten å bryte regelverk for anbud.

På vegne av medlemsbedrifter håper vi på endring i praksis ved anbud for å støtte opp om landsdelens matprodusenter og leverandører og dermed gi Nordnorsk kortreist, bærekraftig og viktig mat på bordet i alle kommuner og offentlige mottakere.

Uttalelse fra Næringsarena Nord ved

Kjetil Kristensen

Direktør Alta Næringsforening