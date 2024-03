Rødt er det eneste etablerte politiske partiet i Norge som sier nei til all vindindustri, både på land og på hav.

Nei fordi at vindindustrien er lite grønn, og fordi det er enustabil energikilde, og med det lite lønnsomt ift de store inngrepa som må til. I tillegg og ikke minst fordi vi ikke har råd til å gi i fra oss mer beiteland og oppvekstområder for rein, sau og fisk. Vi har ikke så mye natur å gå på at dette regnestykket kan gå opp.

Vårt nødvendige grønne skifte må finne andre energikilder enn vindindustri for fremtidige kraftbehov.

Her finnes mange andre mer miljø og klimavennlige alternativer vi først må utnytte bedre, i tillegg til å dempe forbruket.

Vindkraftutbygging på Stjernøya og Silda føyer seg inn i rekken av natur- kultur- og næringsødeleggende industri i sårbar natur, i rein og sauebeiteområder, og i områder hvor både fisk og havdyr er vare for støy.

Nå har beitelag, reinbeitedistrikt og bygdelagene for Stjernøya og Søndre Seiland skrevet åpent brev til alle parti i Alta kommunestyre, noe alle bør lese nøye og ta inn over seg

Ubyggingplanene på Stjernøya og Silda må stanses nå!

Nå har Loppa kommunestyre sagt nei til denne utredninga av mulighetene til utbygging av vindkraft på Silda og Stjernøya. Da er det viktig at både Hasvik og Alta følger opp Loppas vedtak. Innspill fra ulike faginstanser, fra bygdelag, beitelag, reindrifta, privatpersoner og fiskeriorganisasjoner er utrolig viktige.

Denne planlagte produksjonsmengden på Stjernøya krever minst 140 høytragende vindturbiner.

Det er bratte plasskrevende stigninger for å lage anleggsveier til toppen av øya, noe som selvsagt vil gjøre ekstra stor skade i naturen.

Inngrepene til vindturbinene alene er enorme, og de kan neppe fjernes eller revegeteres.

Om vinteren vil det sannsynligvis være forbudt å bevege seg nær områdene med vindturbiner pga isdannelse og stor fare for iskast.

Skyggekast med blinkende dagslys påvirker både dyr og mennesker uten at vi kjenner konsekvensene av dette godt nok i dag.

Havdyr og fisk orienterer seg ofte ift lyder og magnetisme. Torskelarver er også i stor fare ved slike endringer, uten at vi kjenner konsekvensene godt nok heller her. Hvor blir det av "føre var" prinsippene, og det å basere slike alvorlige inngrep på kunnskap og viten?

Så vet vi også at vindturbiner dreper store mengder fugler og insekter. Når vi samtidig vet at vi er inne i en farlig tid hvor insektene er i ferd med å utryddes. Forstår oss litt på dette med bier og blomster, så forstår vi også hva som skjer med oss om insektene dør. Vi har også utryddet 70% av alle ville dyr i verden bare de siste 50 årene, så vet vi enda mer. Det er en naturkatastrofe på gang som verden ikke har sett siden dinosaurenes tid.

Tilbake til turbinene så er den visuelle forurensinga med 140 vindturbiner på opp mot 250 m høyde er en svært underkommunisert skadevirkning alene, som har enorm betydning for landskapet, og det som en gang var villmarkspregede områder.

Den fysiske og støyforurensningen med slike anlegg kommer vi heller ikke unna med slike gigantiske industriprosjekter. Bare støyen kan gjøre områdene rundt ubeboelige.

I Alta kommune har vi allerede gitt i fra oss enorme arealer til blant annet oppdrett. Vi har ikke mer natur å gi til storindustrien i sårbart beiteland på øyer, vidder, ved elver, eller i havet.

Nå må vi ta vår sårbare natur og de lokale tradisjonelle næringene på alvor.

Vindindustrien koster for mye natur. Det "grønne skiftet" må være grønt. Ikke altødeleggende, grumsete, og brunt.

Tor Bjørnar Henriksen

Landsstyrerepresentant Rødt

Kim Daniel Svendsen

Leder Rødt Alta