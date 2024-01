En god del utskiftninger i spillerstallen fra år til år skjer i alle klubber. Men da 2023-sesongen ble avsluttet i oktober i fjor hadde Alta IF kun Trym Suhr-Stamnes og Jørgen Steffensen Lamark på kontrakt ut 2024. Kun to av 19 A-lagsspillere i klubben hadde forpliktet seg til videre spill i Alta-trøya.

Det føltes som et sjansespill da, og selv om klubbledelsen har skrevet kontrakt med ytterligere tre spillere siden den gang, føler jeg meg langt fra sikker på at det går rette veien. At kaptein Mats Frede Hansen og Mathias Dahl Abelsen nå har signert for henholdsvis Tromsdalen og Sortland IL gjør meg bekymret.

Det har hele tiden ligget i kortene at Alta IF må gjennom et generasjonsskifte. Den prosessen startet for alvor foran 2022-sesongen og har fortsatt gjennom de to årene som Mate Duilo har vært hovedtrener. Rutinerte spillere som Morten Gamst Pedersen, Magnus Nikolaisen, Omar Fonstad El Ghaouti, Hans Norbye, Dag Andreas Balto og Håvard Nome har i tur og orden gått videre eller lagt opp. Samtidig har klubben klart å hente inn noen spennende unggutter.

Klubbledelsens taktikk foran kommende sesong gjør meg likevel usikker. Det er nemlig slik at Alta IF, som alle andre klubber på dette nivået, er helt avhengig av å ha en del rutinerte spillere som i tillegg til gode prestasjoner på banen, kan rettlede ungguttene både på trening og i kamp. Håvard Nome var en slik karakter. Også ruvende typer som Mats Frede Hansen og Christian Reginiussen sørger for å sette standarden på treningsfeltet og går foran i krigen når det kjempes om poeng.

Kaptein Mats Frede Hansen takket for seg etter 11 sesonger i Alta IF. Forhåpentligvis følger ikke alle de rutinerte spillerne i klubben hans eksempel. Foto: Karl Eirik Steffensen

At klubben har forlenget kontraktene til Felix Adrian Jacobsen, Gabriel Fjellstad Olsen og Joakim Samuel Andersen er veldig bra med tanke på fremtiden. Men det hjelper nødvendigvis ikke så mye hvis den eldre garde velger å gi seg nå. Vi ser at nivået i allnorsk 2. divisjon er svært høyt, og at Alta IF veldig lett kan få store problemer med å berge plassen hvis for mange rutinerte spillere forsvinner ut dørene samtidig. Et «juniorlag» vil neppe klare det. Selv ikke andrelagene i Eliteserien makter dette. I fjor rykket Strømsgodset 2 og Aalesund 2 ned, mens Brann 2 og Vålerenga 2 så vidt klarte seg.

Tidligere Alta IF-trener Vidar Johnsen sa i et intervju med A-sporten at han fryktet en dominoeffekt hvis flere sentrale spillere ikke skrev ny kontrakt ganske kjapt. Det bekymrer også meg. Nå har man mistet kapteinen som alltid var til å stole på, og den spilleren som hadde flest assist og nestflest scoringer de siste årene. Hva skjer med laget hvis sentrale brikker som Christian Reginiussen, Magnus Andersen, Runar Overvik, Niklas Antonsen og Øyvind Veseth Olsen også «faller»? Da rykker Alta ned. Det er jeg nesten helt sikker på.

Forhåpentligvis klarer Mate Duilo og Alta IF-ledelsen å styre unna et slikt scenario, som vil være en katastrofe for klubben. Det er varslet at det kommer flere signeringer i nærmeste fremtid. Jeg håper av hele mitt hjerte at klubben klarer å forlenge kontraktene til spennende unggutter som Peder Brekke og Noah Aleksander Skum. Men jeg føler at det er enda viktigere at de neste signeringene er en eller flere av klubbens mangeårige bidragsytere. Kanskje det kan stoppe denne svært uheldige dominoeffekten en gang for alle.

Karl Eirik Steffensen

Sportsleder